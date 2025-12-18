에이블리 4910, 뷰티 카테고리 공식 출범

에이블리가 운영하는 남성 패션 플랫폼 4910은 뷰티 카테고리를 공식 출시했다고 18일 밝혔다.

4910은 남성 고객이 패션을 넘어 뷰티 영역에서도 원하는 상품을 쉽게 구매할 수 있도록 이번 신규 카테고리를 선보였다. 화장품 역시 개인의 취향이 담긴 영역인 만큼 4910의 ‘AI 개인화 추천 기술’을 통해 고객과 상품을 연결하겠다는 취지다.

4910 뷰티는 ▲스킨케어, 클렌징 등 기초부터 ▲립밤 ▲베이스·포인트 메이크업 ▲헤어·바디케어 상품까지 다양한 라인업으로 구성됐다. 앱 메인 화면의 ‘맨즈 케어’ 아이콘을 통해 진입 가능하며, 타 카테고리 대비 자주 찾는 ‘스킨·로션’의 경우 별도 아이콘을 마련했다. ▲‘다슈’ ▲‘오브제’ ▲‘포뷰트’ ▲‘그라펜’ ▲‘리우젤’ 등의 뷰티 브랜드를 다양하게 만나볼 수 있다.

(사진=에이블리)

신규 카테고리는 시범 운영 기간부터 높은 호응을 얻었다. 베타 테스트 기간(8월 1일~11월 30일) 빅데이터 분석 결과 ‘스틱 파운데이션’ 검색량은 전년 동기 대비 165% 급증했다. ‘발색 립밤’ 검색량은 130% 상승했으며, ‘아이브로우’ 검색량은 90% 늘었다. ▲‘바디스프레이(523%)’ ▲‘헤어 토닉(200%)’ ▲‘헤어스프레이(140%)’ 등도 검색량이 증가했다.

고객 관심이 구매로 이어지며 지난 11월 4910 뷰티 거래액은 시범 운영을 시작한 8월 대비 네 달 만에 3배가량 성장했다. 같은 기간 주문 수와 주문 고객 수 모두 2.5배 이상 증가했다. 맨즈 헤어 브랜드 ‘포뷰트’의 11월 거래액은 전월 대비 5배가량 급증했으며, 남성 뷰티 브랜드 ‘오브제’ 거래액도 3배 가까이 늘었다. ‘다슈’가 4910 내 단독 기획전을 진행한 지난 10월 거래액은 전월 대비 2.7배 성장했다.

4910 관계자는 “입고 걸치고 바르는 등 자기 관리에 진심인 남성이 늘어남에 따라 4910을 통해 취향에 맞는 다양한 스타일 분야를 경험할 수 있도록 이번 뷰티 카테고리를 출시하게 됐다”라며 “앞으로도 뷰티 브랜드와 상품 라인업을 적극 확대해 보다 만족도 높은 화장품 쇼핑 환경을 구축해 갈 것”이라고 말했다.