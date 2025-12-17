中 루이싱커피, 블루보틀 인수 검토

중국의 커피 프랜차이즈 루이싱커피가 브랜드 위상을 높이고 프리미엄 커피 시장으로 사업을 확장하기 위해 네슬레가 보유한 블루보틀 커피 인수를 검토하고 있는 것으로 알려졌다.

16일(현지시간) 블룸버그통신 보도에 따르면 논의는 아직 초기 단계로, 실제 인수 제안으로 이어지지 않을 가능성도 있다.

외신에 따르면 루이싱커피와 주요 투자자인 센터리움캐피털은 중국 내 %아라비카 커피 운영사 등 다른 인수 대상도 함께 검토해왔다. %아라비카는 사모펀드 PAG가 투자자로 참여하고 있는 브랜드다. 루이싱커피와 센터리움은 코카콜라의 코스타커피 인수 가능성도 검토했지만, 실제로 추진할 가능성은 낮다고 외신은 전했다.

루이싱 커피 매장 전경.(사진=회사 공식 인스타그램 캡처)

관계자들은 현재 논의가 초기 단계에 머물러 있으며, 실제 입찰로 이어지지 않을 수도 있다고 말했다. 네슬레와 PAG, 코카콜라는 논평을 거부했고, 센터리움과 루이싱커피, %아라비카는 논평 요청에 즉각 응답하지 않았다.

지난 2017년 설립된 루이싱커피는 저가 커피와 코코넛 라떼, 치즈 라떼 등 맞춤형 음료를 앞세워 수천개 매장을 빠르게 확장해왔다. 이 같은 성장세에 힘입어 중국 내 매장 수 기준으로 스타벅스를 추월했으며, 스타벅스는 중국 사업의 과반 지분을 보위캐피털에 매각하기로 결정한 상태다.

루이싱커피는 2020년 회계 부정 스캔들로 나스닥에서 상장 폐지된 이후 실적이 크게 개선됐다. 9월까지 분기의 순매출은 전년 동기 대비 50% 증가한 21억 달러(약 3조998억원)를 기록했고, 순이익은 약 1억8천만 달러(약 2천656억원)를 기록했다. 해당 분기 동안 싱가포르 5곳, 말레이시아 21곳, 미국 3곳을 포함해 3천여개 매장을 새로 열었으며, 전 세계 총 매장 수는 2만9천214곳에 달한다.

로이터에 따르면 네슬레는 최근 모건스탠리와 함께 블루보틀의 향후 전략 옵션을 검토하고 있다. 블루보틀은 2002년 미국 캘리포니아에서 설립됐으며, 네슬레는 설립 15년 뒤 약 4억2천500만달러(약 6천273억원)를 투입해 지분 68%를 인수했다. 블루보틀은 미국을 비롯해 국내와 중국, 홍콩, 일본 등에서 매장을 운영하고 있다.