더벤티, 당근페이 첫 결제 고객 1천원 할인

커피 프랜차이즈 더벤티가 당근페이 첫 결제 고객을 대상으로 전 메뉴 1천원 할인 행사를 진행한다.

15일 회사에 따르면 이번 행사는 더벤티 매장에서 당근페이로 현장 결제 시 2천원 이상 결제하면 적용된다. 15일부터 31일까지 당근페이를 처음 이용하는 고객에 한해 1인 1회 참여할 수 있다.

더벤티는 지난 10월 도입한 당근페이 간편결제 서비스를 알리고, 연말을 맞아 고객 혜택을 확대하기 위해 이번 행사를 마련했다. 할인 적용 후에도 더벤티 스탬프 적립은 가능하다.

(사진=더벤티)

더벤티 관계자는 “당근페이 결제 경험을 확대하고, 연말에 다양한 메뉴를 부담 없이 즐길 수 있도록 행사를 기획했다”며 “앞으로도 고객 편의를 높이는 서비스를 이어가겠다”고 말했다.