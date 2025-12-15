더벤티, 당근페이 첫 결제 고객 1천원 할인

커피 프랜차이즈 더벤티가 당근페이 첫 결제 고객을 대상으로 전 메뉴 1천원 할인 행사를 진행한다.
15일 회사에 따르면 이번 행사는 더벤티 매장에서 당근페이로 현장 결제 시 2천원 이상 결제하면 적용된다. 15일부터 31일까지 당근페이를 처음 이용하는 고객에 한해 1인 1회 참여할 수 있다.
더벤티는 지난 10월 도입한 당근페이 간편결제 서비스를 알리고, 연말을 맞아 고객 혜택을 확대하기 위해 이번 행사를 마련했다. 할인 적용 후에도 더벤티 스탬프 적립은 가능하다.
더벤티 관계자는 “당근페이 결제 경험을 확대하고, 연말에 다양한 메뉴를 부담 없이 즐길 수 있도록 행사를 기획했다”며 “앞으로도 고객 편의를 높이는 서비스를 이어가겠다”고 말했다.
관련기사
- 메가MGC커피, 10년만에 4천호점 돌파2025.12.01
- 더벤티, 가을철 메뉴 ‘군고구마라떼’·‘토피넛라떼’ 재출시2025.10.16
- 현대백화점, 자체 카페 브랜드 ‘틸화이트’ 선봬2025.08.06
- 당근페이, ‘현장 결제’ 서비스 도입2025.06.30