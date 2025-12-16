"효율적 파트너"...美 정부, 고려아연 투자로 '핵심광물' 공급망 구축

미국 정부가 전략 산업 공급망 자립화를 목표로 민간 기업에 대한 직접 지분투자를 추진하는 가운데 핵심광물 분야 투자 파트너사로 고려아연을 낙점했다. 한국과 일본, 유럽 등 경제 우방국 기업을 적극 활용해 전방위적인 공급망 구축에 나선 것으로 풀이된다.

16일 관련 업계에선 고려아연이 미국 정부와 함께 총 11조원 규모 자금을 투자해 미국 테네시주에 대규모 제련소를 건설하는 것을 두고 이같은 분석이 나왔다.

미국 정부는 최근 6개월간 100억 달러(약 14조 7천억원) 이상의 자금을 투입해 US스틸, 인텔, MP머터리얼즈, 트릴로지메탈스, 웨스팅하우스 등 광물과 IT, 에너지 분야 기업의 지분이나 워런트 등을 확보했다. 여기에 그치지 않고 현 미국 정부 당국자들은 더 많은 기업에 대한 지분 투자를 시사해왔다.

특히 미국은 주요 핵심광물 상당수를 수입에 의존해온 터라 다른 나라의 자원 무기화 등으로 인한 리스크가 큰 상황이다. 실제 미국의 아연 수입 의존도는 73%다. 핵심광물인 안티모니와 비스무스, 갈륨은 각각 85%, 89%, 100%다.

미국 정부가 지난 11일 백악관에서 한국과 일본, 싱가포르, 네덜란드, 영국, 이스라엘, 아랍에미리트(UAE), 호주와 반도체와 핵심광물 공급망 강화 방안을 논의한 것도 이런 전략의 일환으로 분석된다.

고려아연은 복합 제련소 모델을 바탕으로 제련 기술을 고도화해왔다. 고려아연은 현재 미국 정부가 선정한 핵심광물 60종 가운데 안티모니, 비스무스, 코발트, 구리(동), 인듐, 연(납), 니켈, 은, 텔루륨, 아연 등 12종을 생산하고 있다. 2028년 상업 생산을 목표로 대규모 설비투자를 하는 갈륨과 게르마늄을 포함하면 14종에 달한다.

고려아연은 미국 정부의 투자로 사업성을 극대화할 수 있을 것으로 기대하고 있다. 미국 내 아연과 구리, 연 등 비철금속과 핵심광물에 대한 수요는 구조적으로 증가하는 반면, 노후 제련소 폐쇄와 환경 규제 등으로 자체적인 공급은 갈수록 부족해지고 있다. 이에 고려아연은 이번 제련소 건설로 미국 내 주요 핵심광물에 대한 수요층을 안정적으로 확보, 시장을 확대해 나갈 수 있을 것으로 기대하고 있다.

이번 투자를 계기로 한·미 양국 간 경제적 파트너십이 탄탄해질 것으로 기대된다. 실제 고려아연은 우리 정부 당국의 적극적인 지지와 지원 속에서 긴밀한 협의를 통해 이번 투자 방안을 마련한 것으로 알려졌다.