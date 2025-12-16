K-Lab 우즈베키스탄 협력지원사업, 해커톤·창업경진대회 성료

우즈베키스탄 청년들의 ICT 역량을 강화하기 위한 것으로 정보통신산업진흥원(NIPA)이 주관하고 BIT Computer와 (주)오픈놀이 운영하는 'K-Lab 우즈베키스탄 협력지원사업'이 지난달 15일 타슈켄트에서 ‘2025 K-Lab 해커톤 및 창업 경진대회’를 개최했다.

올해 행사에는 총 235명의 청년 개발자와 예비 창업가가 참여해 디지털 제조·소프트웨어 개발·창업 아이디어 등 다양한 분야에서 결과물을 선보였다.

■ 디지털 제조·프로그래밍 통합 운영...기술 구현 역량 확인

이번 해커톤은 디지털 제조와 프로그래밍 분야를 통합해 진행했다. 총 65명의 참가자들은 Arduino, IoT 장비, 3D 프린터, 레이저 가공기 등을 활용해 실제 작동 가능한 프로토타입을 제작했다.

약 2주간의 멘토링과 개발 기간을 거쳐 ‘Laputa’ 팀이 기침 감지 기반 건강 모니터링 장치인 ‘스마트 기침 감지기(Smart Cough Detector)’를 선보이며 우승을 차지했다. ‘Katlavan24’ 팀은 물류 차량 이동 정보를 관리하는 트럭 운송 시스템을 구현해 높은 평가를 받았다. 현장 심사는 실용성, 창의성, 기술 완성도 등을 기준으로 진행했고, 참가팀들은 직접 제작한 결과물을 통해 기술 역량을 확인했다.

'K-Lab 우즈베키스탄 협력지원사업'이 지난달 15일 타슈켄트에서 ‘2025 K-Lab 해커톤 및 창업 경진대회’를 개최했다.

■ 창업경진대회, 지역 문제 해결형 아이디어 주목

창업경진대회에는 45개 팀(170명)이 참여해 생활·환경·교육 분야의 지역 문제를 해결하기 위한 다양한 비즈니스 모델을 발표했다.

이 중 ‘Garage Plus’ 팀은 자동차 정비·부품·긴급출동 서비스를 통합한 플랫폼을 제안해 대상을 받았다. ‘Green Cycle’ 팀은 폐기물 재활용 솔루션을 선보여 금상을, ‘Pure Talent’ 팀은 장학생 멘토링 및 교육 매칭 서비스를 제안해 동상에 선정됐다.

심사에서는 문제 해결력, 사업화 가능성, 시장 확장성 등이 주요 요소로 적용됐으며 실현 가능성과 성장 잠재력이 높은 아이디어들이 높은 점수를 받았다.

K-Lab 우즈베키스탄 교육 프로그램 운영에 참여한 오픈놀 ICT 전문가는 "올해 참가자들은 실제 사용자 문제를 분석하고 이를 기술로 해결하려는 접근이 더욱 성숙해졌다”며 “디지털 제조와 소프트웨어 개발을 결합한 통합 해커톤 방식을 통해 실전 기술 역량이 크게 강화됐다”고 평가했다.

■ K-Lab, 우즈베키스탄 ICT 인재 양성의 핵심 플랫폼으로 자리매김

관련기사

'K-Lab 우즈베키스탄'은 2023년 개소 이후 디지털 제조, 프로그래밍, AI 기반 교육 프로그램을 운영하며 3000명 이상의 청년 인재를 양성했고, 가시적인 창업 및 취업 성과를 거두고 있다.

이번 대회를 통해 'K-Lab'은 교육을 넘어 창업·제품 개발로 이어지는 ICT 생태계를 확대하며, 우즈베키스탄 청년 기술가들의 성장을 지원하는 핵심 플랫폼으로 자리 잡고 있다. 오픈놀은 외국인 인재를 위해 창업, 취업 컨설팅 등을 포함한 종합 지원을 계속할 계획이다.