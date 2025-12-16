SGA솔루션즈, 3년 연속 주식배당..."보안·투자 투트랙 성장 주주환원 강화"

통합 IT보안 전문기업 SGA솔루션즈(대표 최영철)는 주식배당을 실시한다고 16일 공시를 통해 밝혔다.

이번 배당은 3년 연속 진행하는 주식 배당으로, 배당률은 3%이며 총 265만6032주의 신주가 배당된다. 12월 31일까지 주식을 보유한 주주는 주당 0.03주의 주식 배당을 받을 수 있다. 배당 승인 절차는 내년 3월 정기주주총회에서 이뤄질 예정이다.

회사 관계자는 “이번 주식 배당은 회사가 구축해 온 성장 모멘텀을 주주가치로 환원하기 위한 조치”라며 “중장기 기업가치 도약을 가속화하기 위한 전략적 결정”이라고 설명했다.

SGA솔루션즈는 서버·엔드포인트·클라우드를 아우르는 통합 보안 포트폴리오와 풀스택 제로트러스트 솔루션 ‘SGA ZTA’를 기반으로 금융·공공·기업 시장에서 공격적인 시장 확대 전략을 전개하고 있다.

특히 시스템 접근제어 자회사 ‘에스지앤’과 엔드포인트 보안 자회사 ‘SGA이피에스’와의 합병을 통해 모든 보안 역량을 본사 체계로 일원화해 기술·제품영업 전 과정에서 시너지를 창출할 수 있는 구조를 구축했다. 이를 통해 국내 제로 트러스트 보안 시장에서 경쟁 우위를 공고히 하고, 시장 지배력 확대를 더욱 가속화할 계획이다.

또 다른 성장 축인 투자 부문에서도 성과가 본격화하면서, SGA솔루션즈의 중장기 경영 전략이 탄력을 받고 있다. 투자 자회사 액시스인베스트먼트의 실적이 빠르게 개선되며, 연결 기준 기업가치 상승 효과도 가시화하고 있다.

특히 켐트로닉스, 그래피 등 핵심 포트폴리오의 가치가 크게 확대되면서 액시스인베스트먼트의 사상 최대 실적이 기대된다고 회사는 짚었다. 아울러 아로마티카, 비츠로넥스텍, 엔비알모션 등 주요 포트폴리오의 연이은 상장 및 상장 예정에 더해, 퓨리오사AI 역시 유니콘 등극을 앞두고 있어 중장기적으로 대규모 회수 기대감이 한층 강화되고 있다는 설명이다.

최영철 SGA솔루션즈 대표는 “보안과 투자 양 축의 견조한 성장을 통해 회사의 중장기 성장 기반이 한층 강화되고 있다”며 “이번 주식배당은 그 성과를 주주와 적극 공유하기 위한 조치로, 앞으로도 지속 가능한 실적 성장과 책임 있는 주주환원을 이어가겠다”고 밝혔다.