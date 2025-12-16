엘리스그룹(대표 김재원)은 ‘2025 디지털튜터 양성센터 경상권 Ⅱ 센터’ 사업을 마무리하고, 지난 12일 부산 해운대센트럴호텔에서 성과보고회를 개최했다고 밝혔다.

‘디지털튜터’는 초·중·고 현장에서 교사를 도와 수업용 디지털 기기 및 소프트웨어를 관리하고, AI·디지털 기반 수업을 지원하는 전담 인력이다. 학생들의 디지털 활용 격차를 줄이고, 교사의 수업, 행정 부담을 완화해 공교육의 AI 전환(AX)을 앞당기는 핵심 역할을 맡는다.

엘리스스쿨은 지난 6월 경상권 Ⅱ 센터 운영기관으로 선정된 이후, 부산·울산·경남 지역에서 총 221명의 디지털튜터를 양성했다. 이는 당초 목표(190명) 대비 116.3%를 달성한 성과다.

엘리스스쿨, 경상권 디지털튜터 양성 사업 성료

약 5개월간 운영된 70차시 교육과정은 ▲디지털튜터의 역할과 업무 이해 ▲AI·디지털 기반 수업 운영 방법 ▲지역 특화 과정으로 구성됐다. 특히 지역별 AI 에듀테크 플랫폼 실습 중심의 지역 특화 과정은 수료자가 학교 현장에 즉시 투입되어 업무를 수행할 수 있도록 설계됐다.

1·2차에 걸쳐 진행된 교육은 만족도 4.55점, 효과성 4.6점(5점 만점)을 기록했다.

엘리스스쿨은 12일 열린 성과보고회에서 사업 운영 결과를 공유하고, 교육 전문가와 교사, 현장 디지털튜터 등으로 구성된 현장 전문가 자문을 진행했다. 이를 통해 올해 사업의 우수 사례를 정리하고, 향후 공교육 AI 전환을 가속화하기 위한 보완점과 고도화 방향을 논의했다.

김재원 엘리스그룹 대표는 “이번 과정을 수료한 예비 디지털튜터들이 학교 현장에서 디지털 역량 격차 해소와 교원 업무 경감에 실질적으로 기여할 것으로 기대한다”며 “앞으로도 엘리스스쿨은 학교 현장에 특화된 AI 교육 솔루션과 교∙강사 연수, AI 인재 양성 모델을 고도화해 공교육의 AI 역량 강화를 선도하겠다”고 말했다.