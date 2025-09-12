엘리스스쿨, 에듀테크 코리아 페어에 'AI헬피챗' 체험존 운영

엘리스그룹(대표 김재원)의 공교육 AI 솔루션 브랜드 ‘엘리스스쿨’이 오는 18일부터 20일까지 서울 코엑스에서 열리는 ‘2025 에듀테크 코리아 페어’에 참가해 생성형 AI 솔루션 ‘AI헬피챗’ 체험존을 운영한다.

엘리스그룹은 최근 다양한 생성형 AI 툴을 데이터 유출 걱정 없이 안전한 보안 환경에서 사용할 수 있는 B2B AI 솔루션 ‘AI헬피챗’을 출시했다. 기관에 따라 필요한 생성형 AI툴을 하나의 플랫폼에서 맞춤형으로 구성해 사용할 수 있는 것이 특징이다.

이번 박람회에서는 학교 현장에서 활용도가 높은 기능으로 구성한 학교 맞춤형 ‘AI헬피챗’을 선보인다. 생성형 AI 툴로 이미지 생성, PPT 제작, AI 퀴즈 생성 등을 체험하며 수업 자료를 빠르고 편리하게 생성해볼 수 있다. 교사들의 업무 부담을 줄일 수 있도록 생활기록부, 행동발달사항 등을 자동 작성하는 경험도 제공한다.

엘리스스쿨, 학교 맞춤형으로 구성한 ‘AI헬피챗’ 체험존 운영

AI헬피챗 하나만으로도 각 용도에 최적화된 생성형 AI 툴을 모두 사용할 수 있어 생성형 AI 툴 도입 시 선생님, 학교가 겪을 수 있는 개별 보안 계약이나 결제 절차 등의 번거로움을 해소하는 것이 특징이다. 또 정부, 공공 클라우드 사업에 필수적인 보안 인증 CSAP IaaS와 CSAP SaaS를 획득한 프라이빗 클라우드에 구축돼 민감한 학생 데이터 유출을 방지하고, 안전한 보안 환경에서 활용할 수 있다.

관련기사

엘리스스쿨은 학교 현장에서 활용할 수 있는 AI 코스웨어 ‘엘리스스쿨LXP’도 선보인다. 교육과정 표준체계 기반 AI 진단과 학생 맞춤형 AI 피드백 등으로 수업을 효과적이고, 편리하게 운영할 수 있다.

김재원 엘리스그룹 대표는 “엘리스스쿨은 엘리스스쿨LXP로 1만5천명 이상 교원 대상 AI 역량 강화 연수를 진행하며 국내 교육 현장의 AI 전환을 지원하고 있다”면서 “앞으로도 학교 현장에 맞춤형으로 구성한 교육 특화 AI 솔루션을 연구, 개발해 AI 인재 양성과 국내 초중고교의 AI 전환에 적극 참여하겠다”고 말했다.