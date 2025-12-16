앱테크 ‘코퀴즈’, 10일간 크리스마스 특별 접속 이벤트 진행

퀴즈형 앱테크 코퀴즈가 다가오는 크리스마스를 맞아 오는 25일까지 총 10일 간 크리스마스 특별 접속 이벤트를 진행한다고 16일 밝혔다.

이번 이벤트는 한 해 동안 코퀴즈를 이용한 사용자들에게 감사의 마음을 전하는 동시에 연말 시즌에 맞춘 특별 보상을 제공해 앱 내 참여도를 높이기 위해 마련됐다.

코퀴즈 크리스마스 이벤트의 핵심은 사용자가 매일 앱에 접속만 해도 특별 보상인 ‘크리스마스 코넛 상자’를 지급하는 것이다.

이 상자는 코퀴즈를 통해 얻는 기존 코넛 상자와 별도로 제공되는 스페셜 상자로, 사용자는 상자를 열때마다 ‘코넛코인(ConutCoin)’을 최소 10개에서 최대 100개까지 즉시 획득할 수 있다.

코퀴즈는 지식이 곧 자산이 되는 Quiz-to-Earn(퀴즈 풀고 보상 받기) 방식의 앱테크 플랫폼으로, 사용자들은 시사 상식, 금융경제, 암호화폐, 역사, 건강 등 다양한 분야의 퀴즈를 풀고 즉시 보상을 받을 수 있다. 단순한 리워드 앱을 넘어 지식 습득과 수익 창출을 동시에 할 수 있다는 점에서 MZ세대를 포함한 다양한 연령층에게 주목받고 있다.

특히 보상으로 지급되는 코넛코인은 코퀴즈를 핵심 기반으로 한 웹3 IP 코넛 생태계의 토큰으로 지난 6월 정식 출시됐다.

코퀴즈를 서비스 하는 대체불가능회사 이충 대표는 "올 한 해 코퀴즈와 코넛 생태계를 사랑해 주신 사용자들에게 따뜻한 크리스마스 선물을 드리고자 이번 이벤트를 준비했다. 매일 지급되는 크리스마스 상자를 통해 사용자들이 코넛코인의 가치를 체감하고, 앞으로 더욱 확장될 코퀴즈의 다양한 콘텐츠와 기능을 기대해 주시길 바란다"라고 전했다.