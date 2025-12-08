인천테크노파크, AI·블록체인 기반 'K-바이오 콜드체인' 글로벌 진출 지원

인천테크노파크가 인공지능(AI)과 블록체인 기술을 결합한 차세대 바이오 콜드체인 플랫폼의 글로벌 진출을 지원한다.

인천테크노파크는 과학기술정보통신부와 정보통신산업진흥원이 주관하는 '지역 자율형 디지털 혁신프로젝트'의 일환으로 충북과학기술혁신원과 협력해 유망 스타트업 '옵티로'의 지능형 사물인터넷(AIoT) 기반 바이오 물류 플랫폼 고도화를 지원하고 있다고 8일 밝혔다.

이번 지원 사업은 온도에 민감한 바이오 의약품과 연구 샘플의 운송 품질을 높이고 기존의 아날로그 방식 물류 시스템을 디지털로 전환하기 위해 기획됐다.

옵티로의 바이오 물류 플랫폼 UI(이미지=인천테크노파크)

옵티로가 개발 중인 플랫폼의 핵심은 데이터의 '무결성'과 '실시간 대응'이다. 콜드체인 운송 구간마다 부착된 센서가 온도, 습도, 진동, 개봉 여부 등의 상태 정보를 실시간으로 수집하면 AI가 이를 즉각 분석해 위험 징후를 감지하고 알림을 보낸다. 이를 통해 관리자는 이상 발생 시 즉각적인 대응이 가능해져 폐기 물량을 줄이고 품질 안정성을 확보할 수 있다.

특히 수집된 모든 물류 데이터는 블록체인에 자동 기록되어 위·변조가 원천적으로 불가능하다. 기존 수기 관리 방식에서 발생하던 입력 오류나 누락을 방지하고 누가 언제 어떤 환경에서 물품을 관리했는지 투명하게 추적할 수 있어 글로벌 바이오 물류 시장에서 가장 중요한 '신뢰도' 문제를 기술적으로 해결했다는 평가다.

이 플랫폼은 바이오 물류를 넘어 다양한 산업 현장의 관제 시스템으로도 확장되고 있다. 옵티로는 바이오 콜드체인에서 검증된 기술력을 바탕으로 포스코 석탄야드, 위험물 물류센터 등 특수 산업 환경으로 사업 영역을 넓히고 있다. 현장에 설치된 센서와 카메라 데이터를 AI가 분석해 화재나 유출 등 위험 징후를 조기에 탐지, 안전사고와 환경 리스크를 줄이는 데 기여하고 있다.

옵티로의 기술력은 해외 시장에서 검증을 마쳤다. 태국의 SSC 타이, MNB 타이, 싱가포르의 랩지스틱스 등 현지 유력 바이오 물류 기업들과 협력해 실제 콜드체인 구간에 플랫폼을 적용하며 레퍼런스를 확보했다. 또한, 중동 두바이의 식재료 수입기업 테이스트마스터의 물류창고 실증을 통해 식자재 보관 및 운송 관리 분야에서도 탁월한 성능을 입증했다.

인천테크노파크 관계자는 "바이오 물류는 제품의 품질이 곧 생명과 직결되는 만큼, 디지털 기반의 정밀하고 투명한 관리 체계가 필수적"이라며 "이번 프로젝트는 인천이 글로벌 수준의 디지털 콜드체인 기술 역량을 갖춘 도시로 도약하는 중요한 이정표가 될 것"이라고 강조했다.

이어 "앞으로도 AI와 블록체인 등 첨단 기술이 융합된 이 플랫폼을 인천 바이오 클러스터의 표준 모델로 확산시켜, 지역 기업들의 글로벌 시장 진출을 적극 뒷받침하겠다"고 덧붙였다.