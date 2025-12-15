햅톤, 공간정보 기반 블록체인 프로젝트 ‘티나’ 첫 공개

햅톤이 공간정보와 블록체인을 결합한 신규 프로젝트 ‘티나(TINA)’의 사업 비전과 로드맵을 공개했다.

햅톤은 15일 서울 드림플러스 강남에서 ‘티나 밋업 2025: 더 퍼스트 드라이브’를 열고, 프로젝트 출범 이후 첫 공식 오프라인 행사에서 기술 구조와 생태계 구상을 소개했다.

서문규 햅톤 CEO는 이날 발표에서 “티나는 토큰을 앞세운 단순한 블록체인 프로젝트가 아니라, 공간정보를 어떻게 지속적으로 수집·검증·활용할 것인가에 대한 인프라 실험”이라며 “빠르게 변하는 현실 세계를 기존 지도 데이터가 따라가지 못하는 구조적 한계를 풀기 위한 시도”라고 밝혔다.

서문규 햅톤 CEO

서 CEO는 현재 공간정보 산업이 거대 기업 중심의 고비용·저신선도 구조에 갇혀 있다고 진단했다.

그는 “글로벌 빅테크와 일부 대기업들이 차량과 인력을 투입해 데이터를 수집하지만, 비용 부담이 크고 업데이트 주기가 길어 실제 이용 시점에는 정보가 이미 낡아 있는 경우가 많다”며 “상점 폐업, 도로 변경, 시설 이전처럼 일상에서 빈번히 발생하는 변화가 지도에 반영되기까지 상당한 시차가 발생한다”고 지적했다.

햅톤이 제시한 해법은 사용자 참여형 데이터 수집과 보상 구조다.

서 CEO는 “사용자가 이동하며 얻는 공간 정보를 제공하고, 이에 대해 정당한 보상을 받는 구조를 만들 수 있다는 점에서 블록체인은 매우 적합한 기술”이라며 “정보 제공자, 검증 참여자, 데이터를 활용하는 기업이 모두 연결되는 구조를 설계했다”고 설명했다.

티나는 사용자가 제공한 데이터를 다른 사용자와 시스템을 통해 교차 검증한 뒤 ‘지오핀(Geopin)’이라는 데이터 레이어로 축적해 공유하는 방식을 취한다.

데이터 수집 방식도 앱 중심의 수동 입력에 머물지 않는다는 점을 강조했다.

서문규 햅톤 CEO

서문규 CEO는 “현재는 모바일 앱을 통해 데이터를 수집하지만, 장기적으로는 블랙박스, 액션캠, 드론, 스마트글라스 등 다양한 디바이스에서 자동으로 공간정보가 생성·전송되는 구조를 염두에 두고 있다”며 “디바이스 제조사와의 협력을 통해 블록체인 연동 모듈을 확장하는 것도 주요 과제다”라고 말했다.

데이터의 신뢰성과 최신성이 햅톤 사업의 핵심 경쟁력이라는 설명도 이어졌다.

서 CEO는 “모든 데이터를 그대로 블록체인에 올릴 수는 없기 때문에, 디바이스 단계에서 필터링하고 AI 기반으로 검증하는 구조가 필요하다”며 “사용자 간 검증, 디바이스 간 교차 검증, AI 판별을 결합한 다층 검증 모델을 검토하고 있다”고 밝혔다.

토큰 상장 계획에 대한 설명도 이어졌다. 단 서 CEO는 토큰 상장을 ‘목적’이 아닌 ‘수단’으로 규정했다.

햅톤 티나 서비스 로드맵

그는 “토큰 상장은 데이터 제공에 대한 보상이 실질적 가치를 갖도록 하기 위한 장치”라며 “장기적으로는 B2B·B2G 데이터 거래를 통해 자체 수익 구조를 구축할 것이다”라고 말했다.

이어 “지도·공간정보 데이터를 필요로 하는 기업들이 늘어나는 만큼, 신뢰도와 신선도를 갖춘 데이터 마켓이 형성될 여지가 충분하다”고 덧붙였다.

햅톤은 올해 9월 서비스 출시 이후 기능 고도화를 진행 중이며, 내년 글로벌 버전 앱 출시와 해외 거래소 상장을 추진할 계획이다.

이어서 내년 하반기에는 글로벌 파일럿 서비스를 통해 지도 데이터를 전면 개방하고, 메인넷 기술 검토와 테스트넷 출시도 병행하고 2027년 이후에는 글로벌 규제 환경에 맞춘 데이터 수집·유통 체계와 데이터 마켓 출범을 목표로 하고 있다.

이날 행사에서 아이나비시스템즈 한종국 상무와 CP랩스 홍재우 부사장의 발표도 이어져 눈길을 끌었다.

아이나비시스템즈 한종국 상무236

한종국 상무는는 디지털 지도 산업의 구조적 문제를 짚으며, 공간정보의 ‘신선도’가 서비스 경쟁력을 좌우한다고 강조했다.

그는 “1년 전 지도 데이터는 사실상 사업적 가치가 거의 없다”며 “실시간에 가까운 동적 데이터 확보 없이는 자율주행, 모빌리티, 도시 서비스 확장이 어렵다”고 설명했다. 이는 사용자 참여형 데이터 축적을 강조한 TINA의 방향성과 맞닿아 있다는 평가다.

CP랩스 홍재우 부사장은 AI와 블록체인의 결합 가능성을 주제로 발표했다.

관련기사

시피랩스 홍재우 부사장

홍 부사장은 “AI는 방대한 데이터를 빠르게 처리할 수 있지만, 그 데이터가 신뢰할 수 있는지에 대한 기준은 여전히 부족하다”며 “위변조가 어려운 블록체인 구조가 결합될 경우 데이터 신뢰성과 보상 체계를 동시에 설계할 수 있다”고 말했다.

서문규 CEO는 발표 말미에서 “시장 상황이 어려운 것은 사실이지만, 중요한 것은 해결하려는 문제가 명확한가와 이를 풀 수 있는 기술적·사업적 역량이 있는가”라며 “한국 시장에서 보기 드문 공간정보 기반 블록체인 프로젝트로서, 단기 시세보다 장기 서비스 완성도를 통해 평가받고 싶다”고 강조했다.