소재 과학 솔루션 기업 동성케미컬이 2026년 신입사원 공개 채용을 실시한다고 16일 밝혔다.

모집 분야는 ▲연구 ▲기술(기술개발·생산기술) ▲영업 ▲경영관리(재무·인사) 등 4개 직군이다.

전형은 서류, 인∙적성검사, 실무면접, 임원면접 순으로 진행된다. 최종 합격자는 3개월 수습 기간을 거쳐 4월 정규직으로 채용된다.

2026년 동성케미컬 신입사원 공개 채용 포스터

지원 대상은 4년제 대학, 대학원 기졸업자 또는 내년 2월 졸업 예정자로 입사지원은 1월 5일부터 18일까지 동성그룹 공식 채용 홈페이지를 통해 가능하다.

동성케미컬 채용 담당자는 "미래 경쟁력 강화를 위해 인재 영입은 필수"라며 "혁신을 위한 도전(I’m Passionate), 성장 추구(I’m Able), 협업 주도(I’m Cooperative), 고객 중시(I’m Trustworthy) 등 동성케미컬이 추구하는 핵심 역량을 지닌 분들의 많은 지원을 기다린다”고 말했다.

한편, 동성케미컬은 폴리우레탄 기술을 화학, 신발, 자동차, 포장재, 빌딩·건축 분야에 확대 적용하며 사업을 다각화하고 있다. 최근에는 친환경, 고기능 소재 개발에 역량을 집중하며 성장 기반을 구축해 나가고 있다.