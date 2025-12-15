영국 AI 정무차관 방한…韓 정부·기업 맞손 '시동'

영국 정부가 한국과 인공지능(AI) 분야 협력을 강화하기 위해 민관 대표단이 한국을 찾았다.

주한영국대사관은 15~16일 영국 과학혁신기술부 소속 카니시카 나라얀 AI·온라인 안전 정무차관이 서울에 머문다고 15일 밝혔다. 나라얀 차관은 이번 방한을 통해 한국 정부·주요 기술 기업들과 AI 협력 확대 방안을 구체적으로 논의할 예정이다.

이번 만남은 양국의 뚜렷한 기술적 강점을 결합하는 데 초점 맞췄다. 영국은 AI 응용 기술과 연구, 벤처 투자 분야에서 강점을 지녔고 한국은 하드웨어와 반도체, 로보틱스 분야에서 글로벌 경쟁력을 갖췄다는 평가를 받다.

영국 과학혁신기술부 소속 카니시카 나라얀 AI·온라인 안전 정무차관. (사진=주한영국대사관)

나라얀 차관은 방한 기간 동안 '한·영 디지털 파트너십 포럼'을 공동 주재하고 과학기술정보통신부, 중소벤처기업부 관계자들을 만난다. '제1회 한·영 고위급 포럼'에서 기조연설을 하고 한국 주요 기술 기업들과의 면담도 진행한다.

이후 영국 AI 기업 5곳과 벤처캐피털 4곳으로 구성된 대표단도 만나 실질적인 사업 기회 모색에 나선다. 이들은 산업 세미나, 비즈니스 매칭 프로그램, 피칭 세션 등을 통해 한국 기업들과 상업적 협력 가능성을 높일 계획이다.

영국은 한국 기업이 유럽 시장에 진출하기 위한 핵심 거점으로 주목받고 있다. 영국은 프랑스와 독일을 합친 것보다 많은 기업가치 10억 달러(약 1조4천700억원)이상의 테크 스타트업을 보유했으며 웨이브, 프랙타일, 신세시아 등 선도적인 AI 기업들이 성장하고 있는 곳이다.