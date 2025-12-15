bhc, 캐나다 1호점 개점 1주년…북미 가맹사업 확대 시동

다이닝브랜즈그룹의 치킨 브랜드 bhc가 캐나다 1호점 개점 1주년을 맞아 북미 시장에서 가맹사업 확대에 나선다.

15일 bhc에 따르면 회사는 지난 11일(현지시간) 토론토 중심부 복합 쇼핑몰 ‘더 웰(The Well)’에 위치한 캐나다 1호점에서 개점 1주년 기념행사를 열고 향후 사업 확장 계획을 밝혔다. 행사에는 남화연 다이닝브랜즈그룹 해외사업본부 전무를 비롯해 현지 예비 가맹 파트너, 쇼핑몰 관계자, 현지 언론·인플루언서 등 100여 명이 참석했다.

bhc에 따르면 지난해 10월 문을 연 캐나다 1호점은 1년간 누적 방문객 11만명을 기록했다. ‘뿌링클’, ‘맛초킹’ 등 대표 메뉴가 전체 매출의 37%를 차지했으며, 현지 입맛을 반영한 메뉴도 판매 호조를 보였다는 설명이다.

남화연 다이닝브랜즈그룹 해외사업본부 전무가 bhc 캐나다 1호점 오픈 1주년 기념식에 참석해 기념사를 하고 있다.(사진=다이닝브랜즈그룹)

bhc는 1호점 운영 과정에서 축적한 데이터와 성과를 바탕으로 북미 시장 내 가맹사업 확대 방향을 제시했다. 향후 가맹 설명회 개최 등 구체적인 실행 계획도 예고했다. 회사는 매장 수 확대보다 수익성과 본사 지원 체계를 기반으로 한 장기적 가맹 전략을 추진할 방침이다.

남화연 해외사업본부 전무는 “캐나다 1호점은 북미 외식 시장에서 bhc의 경쟁력을 확인한 사례”라며 “현지 안착 경험을 바탕으로 캐나다 전역으로 가맹사업을 확대하겠다”고 말했다.

bhc는 현재 홍콩, 말레이시아, 미국, 캐나다 등 8개국에서 38개 매장을 운영하고 있다. 회사는 이번 행사를 계기로 북미 지역 가맹 희망자를 대상으로 한 설명회를 본격화하며 시장 공략을 강화할 계획이다.