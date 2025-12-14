오텍, 200억원 규모 BW 발행

특수목적 차량 제조 전문기업 오텍은 200억원 규모 공모신주인수권부사채(BW) 발행을 결정했다고 14일 밝혔다.

오텍은 연 4.0% 금리를 제시했다. 예정 청약일은 내년 1월 7일과 8일 양일이다.

회사는 이번 BW 발행을 통해 조달하는 자금을 그룹 콜드체인 솔루션 사업 역량을 강화하고 차입구조를 개선하는 데 활용할 예정이다.

차입구조 개선에 약 100억원을 투입하고, ▲냉동 공조 기기 통합시험 인프라 구축(20억원) ▲친환경 냉매 규제 선제적 대응 및 고효율기자재 인증을 위한 냉동기 라인업 개발(20억원) ▲프랜차이즈 시장 진출(19억원) ▲해외 공급망 구축(18억원) ▲콜드체인 시스템 AI기반 원격 모니터링 플랫폼 고도화(13억원) ▲자연냉매 적용 고효율 인버터 냉동기 개발(10억원) 등에 투자한다.

오텍 관계자는 "이번 BW발행을 통해 콜드체인 솔루션 사업 역량을 근본적으로 강화하고 이를 바탕으로 그룹 사업 포트폴리오의 안정적인 성장 기반을 다질 것"이라며 "내년 데이터센터향 공조시스템 등 성장 기회를 적극적으로 활용하겠다"고 말했다.