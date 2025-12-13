이란, 스텔스형 자폭 드론 공개…"시속 510㎞로 비행"

시속 약 510㎞로 비행하는 제트추진 자폭 드론이 이란에서 공개돼 주목 받고 있다고 과학전문매체 인터레스팅엔지니어링이 최근 보도했다.

이란 혁명수비대(IRGC)가 선보인 신형 제트추진 공격 드론 ‘하디드-110’(또는 달라후)은 소형 제트 엔진과 레이더 반사 면적을 최소화하는 각진 설계를 결합한 스텔스형 기체로, 최고 속도 시속 510㎞로 이란에서 개발된 자폭 드론 중 가장 빠른 것으로 알려졌다.

이란이 레이더 회피 기능이 뛰어난 고속 공격 드론을 개발해 주목되고 있다. (사진=미 육군 훈련교리사령부(TRADOC) 운영 웹 사이트)

레이더 회피 기능 갖춘 고속 공격 드론

하디드-110은 빠른 속도와 탐지를 어렵게 만드는 기하학적 외형, 소형 탄두를 통해 방공망을 뚫고 고정 목표물을 타격하도록 설계됐다. 30㎏의 탄두를 탑재하고 있으며 사거리는 약 350㎞, 체공 시간은 약 1시간으로 알려졌다.

델타형 날개와 다각형 구조의 기체는 레이더 반사 신호를 줄이기 위한 디자인으로, 최신 순항미사일 및 서방권 스텔스 항공기의 설계와 유사한 특징을 갖는다. 전문가들은 제트 엔진 채택이 드론의 생존성을 크게 높여 레이더 추적을 더욱 어렵게 한다고 분석했다.

하디드-110 드론 (사진=미 육군 훈련교리사령부(TRADOC) 운영 웹 사이트)

이란은 올해 초 최고 지도자 및 고위 군 관계자에게 이 드론을 공개했고, 이후 동아제르바이잔주에서 열린 대테러 훈련에 투입해 실전 운용 가능성을 시험한 것으로 전해졌다.

관련기사

UAV, 이란의 핵심 군사 수출품으로 부상

이란은 10년 이상 꾸준히 무인항공기(UAV) 생산 기반을 강화해 왔으며, 현재 서방의 제재에도 불구하고 가장 영향력 있는 군사 수출품 중 하나가 됐다. 샤헤드-131•샤헤드-136과 드론은 러시아의 우크라이나 공격에 널리 사용됐고, 모하제르-6은 에티오피아, 이라크, 홍해 지역을 포함한 여러 분쟁 지역에서 목격된 바 있다.

다만 이란은 하디드-110의 실제 타격 영상은 공개되지 않아 성능 검증은 아직 이뤄지지 않은 상태다. 하지만, IRGC가 플랫폼 공개 후 불과 몇 개월 만에 실전 시험을 결정한 점은 드론 설계에 대한 자신감을 보여주는 것이라고 해당 매체는 평가했다.