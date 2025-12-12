로봇 비전 밝히는 HL그룹, 'CES 2026' 혁신상 5관왕

HL그룹은 내년 1월 6~9일 미국 라스베이거스에서 열리는 세계 최대 IT·가전 전시회 'CES 2026'에 참가한다고 12일 밝혔다.

HL만도와 HL클레무브, HL로보틱스, HL디앤아이한라까지 주요 4개 사가 그룹 단위 통합 부스를 구성, '인텔리전스 인 액션'이라는 슬로건 아래 로봇, AI, 모빌리티 등 HL의 미래를 선보일 예정이다.

전시 중심은 다양한 로봇이다. HL만도 '로봇 관절 액추에이터', HL로보틱스 '캐리', HL디앤아이한라 '디봇픽스' 등 다양한 산업 서비스 로봇을 선보인다.

HL그룹 CES 2026 혁신상 제품 (사진=HL그룹)

HL만도는 CES 기간 중 국내외 고객을 초청해 로봇 신사업 비전을 발표할 계획이다. 자동차 부품 기술과 소프트웨어 역량, 글로벌 공급망을 활용해 로봇 시장을 선점한다는 계획이다.

로봇 액추에이터 실물과 HL로보틱스 저상형 물류로봇 '캐리'도 처음 공개한다. 캐리는 택배 손수레만 한 크기로 최대 2톤 적재와 360도 회전이 가능하다.

HL디앤아이한라는 '디봇픽스'를 선보인다. 골프장 디봇 수리 로봇, HL만도와 대동로보틱스가 함께 만들었다.

관련기사

4개사는 총 5개 제품으로 CES 혁신상을 수상했다. HL만도 차량용 소프트웨어 '마이코사 하이퍼프레딕션', HL클레무브 휴대용 안전 센서 '시루', HL로보틱스 '캐리', HL디앤아이한라 '스마트홈 제어 시스템'과 '디봇픽스'가 선정됐다.

HL그룹 관계자는 "그룹 단위 CES 참가는 처음"이라며 "'지능적 움직임' 슬로건을 내걸고 HL그룹이 나아가는 로봇의 미래를 명확하게 제시하겠다"라고 밝혔다.