[단독] HL만도, 원주공장에 국산 휴머노이드 '앨리스 M1' 투입

자동차 부품기업 HL만도가 원주시 문막산업단지에 위치한 원주공장 스티어링 플랜트에 에이로봇의 국산 휴머노이드 로봇을 투입했다.

2일 본지 취재에 따르면 HL만도는 산업통상부가 추진하는 제조업 인공지능 전환 프로그램 '맥스(M.AX)' 일환으로 에이로봇 휠형 휴머노이드 '앨리스 M1'을 배송 받았다.

HL만도 원주공장은 자동차 조향장치를 생산하는 전략 거점이다. 앨리스 M1은 공장 내에서 작업자 기피도와 피로도가 높은 단순·반복 공정을 중심으로 우선 배치될 전망이다.

이재명 대통령이 지난 10월 24일 오후 FIX 2025 에이로봇 부스에서 휴머노이드 '앨리스 M1' 작업 시연을 보고 있다. (사진=에이로봇)

앨리스 M1은 기존 에이로봇의 휴머노이드 '앨리스4'의 기술 자산을 기반으로 한 휠형 세미 휴머노이드 플랫폼이다. 고정형 로봇이 어려워한 비정형 생산 환경 대응 능력을 갖추고 있다.

바퀴 기반 주행 플랫폼이 주는 기동성, 양팔을 활용한 정교한 조작 능력을 통해 기존 고정형 자동화가 해결하기 어려웠던 유연 생산 환경에서 인간 작업자를 보조한다.

이번 투입은 산업부와 한국로봇산업진흥원이 추진하는 맥스 사업의 공식 실증 단계다. 로봇은 현장에서 공정 노하우, 작업 패턴, 품질 관리 방식 등 제조기업 노하우를 학습한다.

K-휴머노이드 연합의 핵심 기술력이 국내 주요 제조 현장에 적용된 첫 사례다. 에이로봇 측은 국산 휴머노이드 도입을 통해 제조 데이터 주권을 지키는 전략적 기반이 마련된다고 강조했다.

외산 휴머노이드 의존 시 데이터가 유출되거나 기술 종속이 발생할 수 있다는 우려가 제기됐다. 이번 협력은 국산 로봇 중심 제조업 디지털 전환 체계 구축을 상징한다.

엄윤설 에이로봇 대표는 "사람이 하기 힘든 일을 로봇이 대신해 근로 환경을 개선하는 것은 물론, 국내 제조업 현장에서 발생하는 가치 있는 데이터를 우리 기술로 지키고 자산화해 '로봇 주권'을 확립해 나가겠다"고 말했다.

한편 에이로봇은 아모레퍼시픽·SK텔레콤·SK AX 등과 함께 진행 중인 국가 단위 실증 프로젝트와 연계해 국산 휴머노이드 제조업 표준화를 가속화한다는 방침이다.