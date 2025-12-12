호주 정부, 한화 오스탈 지분 19.9% 인수 허용

호주 정부가 12일 한화그룹이 자국 조선·방산업체 오스탈 지분을 19.9%까지 인수할 수 있도록 승인했다. 미 해군 군함을 건조하는 오스탈에 대한 영향력이 커지면서 한화의 글로벌 방산·함정 사업 확대에도 속도가 붙을 전망이다.

한화그룹은 지난 3월 장외거래를 통해 오스탈 지분 9.9%를 인수했고, 이어 19.9%까지 지분을 확대하기 위해 호주와 미국 정부에 승인을 신청했다.

짐 차머스 호주 재무장관은 이날 성명에서 "오스탈 지분을 9.9%에서 19.9%로 늘리는 한화의 제안에 대해 엄격한 조건들 아래 반대하지 않기로 한 외국인투자심의위원회의 명확한 권고에 동의했다"고 밝혔다.

오스탈 서호주 헨더슨 조선소 전경 (사진=오스탈 홈페이지)

호주에 본사를 둔 오스탈은 미국 앨라배마주 모바일과 샌디에이고 등에서 조선 사업을 운용하며 미국 군함을 건조·납품하고 있다. 미국 내 소형 수상함과 군수지원함 시장에서 40~60% 점유율을 확보한 1위 사업자로 알려져 있다. 한화가 오스탈 지분 확대에 나선 것도 미 군함을 꾸준히 건조해 온 오스탈과의 협력을 확대하기 위한 행보로 해석된다.

다만 지분 확대를 위해선 미국과 호주 양국의 외국인투자심의위원회의 승인을 받아야 한다. 미국과 호주는 ‘파이브 아이즈’라는 기밀정보 공유 동맹을 맺었기 때문에 한화가 오스탈 지분을 10% 이상 확보하려면 양국 정부의 승인이 필요하기 때문이다.

일본 측은 미쓰비시중공업의 호주 차세대 호위함 건조가 오스탈 조선소에서 이뤄지는 점을 들어 기술 유출을 우려해 왔다. 호주 정부 역시 자국 방산 기업의 최대주주가 외국 기업으로 바뀌는 데 부담을 느꼈지만, 한화가 경영권 인수 의사가 없음을 거듭 강조하면서 결국 지분 19.9% 인수는 승인됐다.

앞서 미국 정부는 지난 6월 한화가 오스탈 지분을 최대 100%까지 보유할 수 있도록 승인했다.