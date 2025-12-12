SSG닷컴, 8일간 새벽 무료배송 강화…4만→2만원으로 기준 낮춰

2만원 이상 결제 시 쿠폰 지급…휴면 고객 대상 기획전도

유통입력 :2025/12/12 10:39

박서린 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

SSG닷컴은 오는 19일까지 8일간 새벽배송 무료배송 혜택을 강화한다고 12일 밝혔다. 기존 4만원 이상 구매 시 적용되는 무료배송 기준을 2만원으로 낮췄다.

행사 기간 새벽배송 상품을 2만원 이상 결제 시 사용 가능한 무료배송 쿠폰이 매일 1장씩 발급된다.

이외에도 수도권 거주 고객을 대상으로 새벽배송 7만원 이상 구매 시 사은품을 제공한다. 오는 15~28일 서울·경기 서부 권역에서는 ‘풀무원 부추잡채 지짐만두300g’를 증정하며, 이날부터 오는 31일 서울·경기 동부 권역에서는 ‘계란 10구’를 증정한다.

(사진=SSG닷컴)

휴면 고객을 위한 기획전도 진행한다. 3개월 이상 미구매 고객을 대상으로 새벽·주간배송 상품을 4만원 이상 결제 시 1만원 할인 쿠폰을 지급한다.

‘쓱 새벽배송’은 ▲신선·가공식품부터 ▲생활·리빙용품 ▲화장품 ▲반려동물용품 ▲소형가전까지 주문할 수 있다. 주소지에 따라 오후 10~11시까지 주문하면 아침 7시까지 배송된다. ▲수도권 ▲충청권(대전·세종·청주·천안·아산) ▲전국 광역시 및 특례시(부산·대구·광주·울산·전북·창원)에서 이용 가능하다.

박서린 기자psr1229@zdnet.co.kr
SSG닷컴 새벽배송 무료배송 기준 강화 휴면 고객 이커머스 전자상거래 신선식품

