SSG닷컴 "첫 팝업 ‘미지엄’, 5일간 1만2천여 명 찾아"

2030세대, 티켓 구매 고객 65% 차지…MZ세대 유입 효과 ‘톡톡’

유통입력 :2025/10/24 15:21

박서린 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

SSG닷컴은 지난 15일부터 5일간 성수동에서 진행한 오프라인 페스타 ‘미지엄(美지엄)’에 총 1만2천여 명의 관람객이 방문했다고 24일 밝혔다.

이번 행사 티켓 구매 고객의 65%는 2030세대였고, 신규 고객과 6~12개월 이내 구매 이력이 없는 고객 비중도 50%를 넘어섰다. 행사 기간 쓱닷컴 순 방문자(UV)도 전년비 10% 늘었다.

SSG닷컴은 이같은 성과의 배경으로 100여 개에 달하는 쓱닷컴 단독·프리미엄 그로서리와 뷰티 브랜드와 함께 마련한 체험형 콘텐츠를 꼽았다. 이 중 49곳은 플랫폼 연계 팝업에 처음 진출하는 브랜드였다.

(사진=SSG닷컴)

이번 행사는 SSG닷컴의 강점을 오프라인에서 구현했다. 이마트 신선식품을 강조한 ‘이마트몰 신선 라운지’, 셰프 협업 단독 상품 체험 공간 ‘고메 스트리트’, 프리미엄 뷰티 중심 ‘BEAUTY OF SSG’ 등이 대표적이다.

미지엄에서는 브랜드사 신상품을 처음 선보이기도 했다. 신세계푸드가 박준서 명장과 함께 개발한 베이커리 신상품을, 스타벅스가 크리스마스 시즌 음료와 기획상품(MD)을 소개한 바 있다.

이명근 SSG닷컴 영업본부장은 “이번 행사는 오프라인 경험을 온라인 유입으로 직접 연계했다는 점에서 의미가 크다”며 “온라인 단독 상품을 꾸준히 선보이는 한편 이마트와의 상품·물류 시너지를 강화해 플랫폼 신뢰도를 지속 제고하겠다”고 말했다.

박서린 기자psr1229@zdnet.co.kr
SSG닷컴 팝업 성수동 미지엄 뷰티 식품 이커머스 전자상거래 플랫폼 이마트 신선식품

