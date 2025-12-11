아임유, 네이버 플레이스 플러스 연동으로 검색·리뷰 관리 자동화

포스·키오스크 전문기업 아임유(IMU)는 아임유 포스(POS), 키오스크, 테이블오더 시스템을 네이버 스마트플레이스(place+)와 연동했다고 11일 밝혔다.

이번 연동은 기존 아임유 시스템을 통해 즉시 적용할 수 있으며 연동을 마치면 오프라인 매장의 결제 데이터가 추가 작업 없이 네이버 플레이스 화면에 자동으로 업데이트된다.

이때 작성된 리뷰와 평점은 아임유 포스에서 바로가기를 통해 확인할 수 있으며, 리뷰에 대한 답글 등록까지 가능해 매장 홍보 효율성을 높일 수 있다. 연동 절차를 마친 매장은 ▲인기 메뉴 ▲평균 결제 금액 ▲요일/시간대별 혼잡도 등 주요 지표가 네이버 플레이스에 자동 노출된다. 매장을 방문하는 네이버 사용자는 매장 방문 전 대표 메뉴, 예상 지출, 인기 시간대를 직관적으로 확인할 수 있어 매장의 방문 계획 수립을 손쉽게 세울 수 있다.

이번 연동으로 소상공인의 매장의 온라인 리뷰 관리 기능도 한층 강화됐다. 사장님은 매장을 방문한 고객을 대상으로 QR 영수증을 손쉽게 제공할 수 있으며 고객 역시 리뷰를 남기기 위한 별도의 앱 실행이나 매장 검색 없이 QR코드를 통해 즉시 리뷰를 작성할 수 있다. 이 기능은 리뷰 작성 과정을 단축해 고객의 매장 리뷰를 확보할 수 있도록 설계되었다.

아임유는 지난 9월부터 연동 개발을 진행해 왔으며 내년 상반기 중 ▲메뉴/가격 자동 동기화 ▲통합 예약/주문 관리 기능을 순차적으로 업데이트할 계획이다. POS에서 수정한 메뉴나 가격이 네이버 플레이스에 자동 반영되고 네이버 예약/주문 건도 POS에서 바로 조회/관리할 수 있게 되어 사장님들의 운영 효율성이 크게 향상될 전망이다.

최재섭 아임유 대표는 “매장 운영으로 바쁜 사장님들이 아임유 포스를 통해 네이버 플레이스와 리뷰 관리를 효율적으로 할 수 있게 되면서, 고객에게 더 정확하고 의미 있는 정보를 제공할 수 있을 것”이라며 “앞으로도 매장 운영의 디지털 전환을 돕는 통합 솔루션으로 사장님들의 시간을 아끼고 효율을 높이는 데 집중하겠다”고 말했다.