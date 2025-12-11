패스트파이브 ‘파이브클라우드’, AWS ‘KPPL’ 4회 연속 수상

패스트파이브(대표 김대일)의 종합 IT 솔루션 브랜드 ‘파이브클라우드’가 아마존웹서비스(이하 AWS) 주관 ‘2025 하반기 파트너 프로스펙팅 리그(이하 KPPL)’에서 디스트리뷰션 프리미어 파트너 부문 수상자로 선정됐다고 11일 밝혔다.

이번 수상으로 파이브클라우드는 2024년 상·하반기에 이어 2025년 상·하반기까지 4회 연속 수상’했다. 파이브클라우드가 공식적으로 사업을 시작한 지 불과 3년 만에 이뤄낸 성과로, 패스트파이브는 AWS의 핵심 파트너이자 국내 대표 클라우드 솔루션 제공 기업으로서의 입지를 확고히 다졌다는 평가다.

AWS가 매년 상반기와 하반기 두 차례 진행하는 KPPL은 파트너사의 비즈니스 성과를 평가하는 주요 지표로 활용된다. AWS는 이 리그를 통해 신규 고객 발굴 능력, 클라우드 기술 지원 역량, 고객 만족도 등 다양한 항목을 종합적으로 평가해 가장 우수한 성과를 낸 파트너사를 ‘위너’로 선정해 시상하고 있다.

파이브클라우드는 패스트파이브가 축적한 방대한 스타트업 네트워크와 비즈니스 노하우를 바탕으로 시작됐다. 단순한 MSP(관리형 서비스 제공) 역할을 넘어, 고객사의 IT 인프라를 함께 설계하고 성장의 기반을 닦는 ‘비즈니스 빌더’로서의 정체성을 강화하고 있다. 현재 매년 연평균 2배 이상의 가파른 성장세를 기록한 것은 물론, 현재까지 2천200개 이상의 기업 고객을 보유하고 있다. 누적 프로젝트 수는 2천400건을 돌파했다.

파이브클라우드의 핵심 경쟁력은 ‘평균 경력 10년 이상의 전문가 그룹’과 ‘스타트업 특화 컨설팅’이다. 패스트파이브는 실무 경험이 풍부한 전문 컨설턴트가 직접 고객사를 전담해 스타트업 특유의 한정된 예산과 빠른 업무 방식에 최적화된 IT 아키텍처를 설계하며, 이를 통해 고객사는 불필요한 비용 낭비를 줄이고 효율적인 인프라 환경을 구축할 수 있다.

이번 수상은 단순한 인프라 제공을 넘어, 스타트업과 중소기업(SMB)에 최적화된 맞춤형 클라우드 컨설팅과 기술을 지원하며 고객사의 비즈니스 성장을 견인하는 실질적인 파트너로서 탁월한 역량을 발휘한 점을 인정받은 결과다.

뛰어난 현장 대응력과 안정적인 클라우드 품질을 기반으로 한 차별화된 서비스 제공도 강점이다. IT 전문 인력이 부족한 초기 스타트업이라도 파이브클라우드를 통해 IT 인프라 운영에 대한 고민 없이, 민첩하고 안전하게 비즈니스 본연의 가치 창출에만 집중할 수 있다.

김우경 패스트파이브 인프라사업본부 본부장은 “AWS KPPL 4회 연속 수상은 파이브클라우드의 기술력뿐만 아니라, 우리를 믿고 함께 성장해 준 고객들의 신뢰가 만들어낸 값진 결과”라며 “앞으로도 국내의 유망한 스타트업들이 복잡한 기술 장벽 없이 본연의 비즈니스에만 집중하며 고속 성장할 수 있도록, AWS와의 긴밀한 협력을 통해 혁신의 여정을 멈추지 않겠다”라고 소감을 밝혔다.

패스트파이브는 이번 수상을 기점으로 고객들이 더욱 효율적이고 안전한 환경에서 IT 인프라를 운영할 수 있도록 지원한다는 계획이다. 또 전문성과 진정성을 바탕으로 한 ‘고객 동반 성장’ 전략을 지속해 나갈 방침이다. 아울러 전문 인력을 기반으로 한 기술 고도화에 더욱 박차를 가할 예정이다.