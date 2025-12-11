HP, 국내 폐장비·폐소모품 회수망 64개로 확대

HP코리아는 11일 '폐장비·폐소모품 회수 프로그램'(Waste Take Back Program) 운영 대리점을 기존 39개에서 64개로 늘렸다고 밝혔다.

폐장비·폐소모품 회수 프로그램은 개인 고객과 기업 고객 모두를 대상으로 하는 친환경 회수 서비스로 사용 후 장비의 안전한 처리와 재활용을 지원한다.

개인 고객은 배출 제품이 5개 이상일 경우 '폐가전 제품 무상 방문 수거 서비스' 무료 방문 수거를 신청할 수 있다. 처리 비용은 HP가 전액 부담한다. 5개 미만은 거주 지역 주민센터 문의 후 배출할 수 있다.

HP 폐토너 수거함. (사진=HP)

기업 고객을 위한 '하드웨어 리사이클링 PPP' 프로그램으로 노후 장비 재활용 신청이 가능하다. 250kg 이상일 경우 수량 제한 없이 무상 회수가 가능하며 참여 기업은 HP로부터 지속가능성 혜택 보고서를 제공받아 ESG 경영 지표로 활용할 수 있다.

HP는 지난 해 11월부터 폐장비 및 폐소모품 회수 프로그램을 통해 현재까지 총 16톤, 1천357대 장비를 회수해 재활용했다.

관련기사

이를 통해 약 22톤의 이산화탄소를 절감했으며, 이는 약 374그루 이상의 나무를 심은 것과 동일한 환경적 효과다.

HP가 수거 후 분류한 폐토너와 소모품. (사진=HP)

김대환 HP코리아 대표는 "HP는 개인과 기업 고객이 일상에서 더욱 쉽게 환경 보호에 참여하도록 돕고 있으며 앞으로도 고객 편의를 높이는 동시에 자원순환형 사회를 만들어가는 데 최선을 다할 것"이라고 밝혔다.