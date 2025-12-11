W컨셉, 日 시부야서 첫 팝업…韓 디자이너 브랜드 소개

W컨셉이 일본 도쿄 중심 상권에서 첫 팝업을 열고 한국 디자이너 브랜드 알리기에 나선다고 11일 밝혔다.

W컨셉 팝업 ‘더 컨셉 룸’은 오는 12일부터 21일까지 20~30대 여성 유동 인구가 많은 도쿄 시부야구 ‘랜드 오모테산도’에서 열린다.

팝업의 콘셉트는 작업실과 정원을 결합한 ‘아틀리에 가든’으로, 디자이너 브랜드 공방에서 완성한 듯한 의상을 감상할 수 있도록 구성했다. 한국 디자이너 브랜드 ▲리엘 ▲로라로라 ▲유센틱 ▲리이 ▲듀푸아 ▲폴리수엠 등 15개 업체가 참여한다. ▲의류 ▲가방 ▲액세서리 등 다양한 상품을 할인가에 선보인다. 또한, 르세라핌 스타일리스트 김혜수 씨가 전문가로 등장해 K팝 아이돌 스타일링 노하우를 전달할 예정이다.

(사진=W컨셉)

이번 팝업은 소비력 높은 도쿄 핵심 소비자층을 공략해 한국의 디자이너 브랜드 인지도를 높이고자 마련됐다. W컨셉은 오프라인 팝업에서의 브랜드, 상품 체험 경험이 향후 글로벌몰 이용으로 자연스럽게 이어질 수 있게 연계 기획전도 진행할 예정이다.

이은영 W컨셉 글로벌담당은 “이번 팝업을 시작으로 일본 현지 고객과의 접점을 넓히고 K패션 플랫폼의 입지를 강화하겠다”고 말했다.