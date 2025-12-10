계림바스, 웹어워드 코리아 2개 부문 대상

욕실 브랜드 계림바스는 2025 웹어워드 코리아에서 2개 부문 대상을 수상했다고 10일 밝혔다.

웹어워드 코리아는 한 해 국내를 대표하는 웹·디지털서비스를 평가하는 어워드다. 사용자경험·디자인 완성도·기술 혁신성 등을 심사해 각 분야 최고 웹사이트를 선정한다.

계림바스 공식 모바일 웹사이트는 '브랜드분야 대상', 공식 웹사이트는 '인테리어분야 대상'을 각각 수상했다. 회사는 지난 10월 공식 홈페이지를 새단장했다. 오프라인 쇼룸의 감성적 경험을 온라인으로 확장하고자 했다.

계림바스 웹사이트 화면 (사진=계림바스)

브랜드 60년 역사와 제품 기술력, 공간 철학 등을 비주얼 중심의 온라인 쇼룸 구조로 재해석했다. 이번 수상으로 전략적 사용자 경험(UX) 리디자인이 높은 평가를 받았다.

모바일 웹사이트는 브랜드 메시지, 이미지와 사용자의 흐름을 정교하게 설계해 브랜드 경험을 강화한 점이 호평을 받았다. 공식 웹사이트는 제품, 인테리어 정보 탐색 직관성과 콘텐츠 몰입 구조가 높은 점수를 얻었다.

계림바스 공식 웹사이트는 제품 설치 환경을 3D 이미지 기반으로 구현한 온라인 쇼룸을 도입해, 실제 공간 체험에 가까운 사용자 경험을 제공한다. 소비자는 욕실 콘셉트, 동선, 컬러, 제품 디테일까지 감각적으로 탐색할 수 있다.

세부 페이지는 강화된 비주얼 콘텐츠에 인터랙티브 요소를 반영해 각 제품의 구조·기능·기술을 직관적으로 확인할 수 있도록 설계됐다.

관련기사

해당 웹사이트는 SEO 기반 접근성 개선, 관리자 편의성 향상, 반응형 UI/UX 전면 적용 등 운영 효율성과 실사용성을 모두 고도화한 점도 높은 평가 요소로 작용했다.

계림바스 관계자는 "올해 사명 전환, 쇼룸 리뉴얼, 홈페이지 재구축에 이어 브랜드 디지털 전략을 더욱 강화할 계획"이라며 "3D 콘텐츠와 영상, 온라인 상담 시스템 고도화 등 고객 중심의 디지털 경험 구조를 지속 확대할 것"이라고 말했다.