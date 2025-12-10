은 값, 온스당 60달러 첫 돌파…금보다 더 오르는 이유는?

은 가격이 사상 최고치를 경신하며 처음으로 온스당 60달러를 돌파했다고 블룸버그, 포브스 등 외신들이 보도했다.

국제 은 가격은 9일 오후 3시 55분(미 동부 시간 기준) 전 거래일보다 4.5% 급등한 온스당 60.77달러를 기록했다. 은 값이 60달러를 넘어선 것은 이번이 처음이다.

은값이 사상 처음으로 온스당 60달러를 넘어섰다. (사진=뉴시스)

이번 은 가격 상승세는 미국 연방준비제도(Fed·연준)의 기준금리 인하 기대감이 맞물린 결과로 풀이된다. 금융 시장은 9일부터 이틀간 열리는 미국 연방공개시장위원회(FOMC)에서 연준이 기준금리를 0.25%포인트 인하할 것이라는 전망에 무게를 두고 있다.

미국 지질조사국(USGS)은 지난 11월 은을 핵심 광물 목록에 추가했다. 이는 은이 미국 경제에 필수적이며 공급망 차질로 인한 잠재적 위험에 직면해 있다는 것을 시사하는 것이라고 외신들은 분석했다. 또, 전 세계 은 재고 감소 속에서 미국에서 은에 관세가 부과될 가능성을 시사하는 것으로 해석된다고 포브스는 전했다.

올해 은 가격은 이미 두 배 넘게 뛰어 금(60% 상승)을 크게 앞서는 상승률을 기록 중이다. 지난 10월에는 세계 최대 은 소비국인 인도와 은 기반 상장지수펀드(ETF)에서 수요가 급증하며 영국 런던 시장에 이례적인 공급 부족 현상이 나타나기도 했다.

최근에는 런던 금고로 물량이 추가 유입되며 공급은 다소 완화됐지만, 다른 지역에서는 여전히 공급이 부족한 상태다. 특히 중국 내 은 재고는 10년 만에 가장 낮은 수준으로 떨어진 것으로 알려져 있다.

은의 기록적인 상승세에도 불구하고 월가는 금이 여전히 더 안전한 투자처일 수 있다고 경고했다. 골드만삭스는 지난 10월 보고서에서 은이 더 큰 변동성과 가격 하락 위험을 겪을 것으로 예상하며, 금은 중앙은행의 수요에 뒷받침되고 여전히 희소성이 높은 자원이기 때문에 더 실용적인 투자처라고 밝혔다.