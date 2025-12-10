골프존, '크리스에프앤씨 GTOUR 인비테이셔널' 개최

골프존(각자대표 박강수·최덕형)은 대전 골프존조이마루 경기장에서 8명의 KLPGA 프로들의 스크린 대결을 볼 수 있는 ‘크리스에프앤씨 GTOUR 인비테이셔널’ 대회를 개최한다고 10일 밝혔다.

올해까지 3회 연속 개최하는 이번 대회는 25년 투어 시즌 피날레를 기념으로 펼쳐지는 크리스에프앤씨 소속 선수들의 올스타 매치로, 골프존이 주최하고 국내 골프웨어 전문 기업 크리스에프앤씨가 함께 했다.

대회는 12일 오후 5시부터 시작된다. 대회 장면은 스크린골프존TV와 SBS골프, 네이버·다음 스포츠, 골프존 유튜브 채널에서 확인할 수 있다.

회사 측에 따르면 이번 대회는 18홀 팀 스트로크 플레이로 지난달 개장한 크리스에프앤씨 보유의 신규 골프장 코스 크리스밸리CC에서 진행된다. KLPGA 프로 2인 1팀으로 박현경&조혜림, 박보겸&이동은, 배소현&이예원, 유현조&송지아가 4개 팀을 이뤄 필드에서 볼 수 없던 선수들 간의 캐미스트리와 숨겨진 스크린 실력 등 다양한 모습과 박빙 승부를 보여줄 예정이다. 대회 총상금은 4천만원이며, 1천5백만원 상당의 크리스에프앤씨 골프용품을 88CC 골프장학생에게 특별 기부하는 자리도 마련했다.

골프존, 12월 12일 골프존조이마루에서 ‘크리스에프앤씨 GTOUR 인비테이셔널’ 대회 개최.

경기 종료 후에는 갤러리 추첨을 통해 캐디백, 보스턴백, 파우치, 모자 등 다양한 크리스에프앤씨 제품을 갤러리들에게 선물하는 경품 이벤트도 준비했다. 특히 이번 대회는 갤러리 오픈 대회로, 평소 인기 있는 KLPGA 프로들의 경기 모습을 직접 관람하고 팬들과 선수들이 좀 더 가깝게 소통할 수 있는 환경을 조성해 골프 팬들에게 더욱 특별한 추억을 선사할 것으로 보인다.

참가 선수 라인업으로는 23~25년 매해 꾸준히 참가해온 박현경, 이예원을 필두로 화려한 우승 이력은 물론 실력과 매력을 겸비한 스타 프로들이 대거 참여한다. 정규투어 통산 8승 이력의 박현경은 위믹스 챔피언십 2025에서 깜짝 캐디를 맡는 등 소문난 단짝 조혜림과 한 조를 이뤄 경기를 펼친다. 25시즌 개막전 블루캐니언 레이디스 챔피언십 우승자 박보겸은 올해 DB그룹 제39회 한국여자오픈골프선수권대회 우승으로 첫 승을 메이저 우승으로 이뤄낸 KLPGA 대표 장타자 이동은과 합을 맞춘다.

또한 올해 2025 오로라월드 레이디스 챔피언십 우승을 차지하며 2년 연속 우승을 기록한 배소현은 ‘크리스에프앤씨 GTOUR 인비테이셔널’ 2연패의 주인공이자 정규 통산 9승의 25시즌 공동 다승왕 이예원과 팀을 이뤄 거침없는 플레이를 예고한다. 마지막으로 올해 KB금융 스타챔피언십 우승으로 메이저 2연패를 달성하며 KLPGA 대상까지 거머쥔 유현조가 출전해 많은 팬들의 호응을 끌 것으로 예상되며, 유현조는 올해 KLPGA에 입회해 드림투어에서 활약을 예고 중인 신예 송지아와 어디서도 볼 수 없는 캐미스트리를 보여줄 예정이다.

관련기사

크리스에프앤씨 관계자는 “골프를 사랑하는 많은 팬들이 이번 이벤트 대회를 통해 올 시즌 KLPGA 투어에서 최고의 활약을 펼친 크리스에프앤씨 소속 선수들과 직접 만나고 소통할 수 있는 특별한 연말을 보내길 바란다”라고 전했다.

손장순 골프존 본부장은 “골프존은 국내 대표 스크린골프투어 GTOUR, WGTOUR를 포함해 KPGA, KLPGA 프로들과 함께하는 다양한 스크린골프 이벤트 대회를 지속해 개최하며 골프 팬분들께 색다른 즐거움을 선사해왔다”라며 “올해 역시 크리스에프앤씨와 함께 본 대회를 개최할 수 있어 기쁘며, 갤러리 오픈 대회인 만큼 골프존 조이마루 현장을 방문해 인기 프로들과 소통하며 스크린골프 대회의 현장감을 느껴보시길 바란다”라고 밝혔다.