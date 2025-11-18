골프존, '2025 팔도페스티벌 시즌2' 진행...총상금 5억 규모

골프존(각자대표이사 박강수·최덕형)은 전국 골프존파크 매장에서 골프존 회원들을 대상으로 총상금 5억원 상당의 대규모 이벤트 ‘2025 팔도페스티벌 시즌2’의 막이 올랐다고 18일 밝혔다.

팔도페스티벌은 전국 팔도 골퍼라면 누구나 자유롭게 참여할 수 있는 골프존파크의 최대 규모 이벤트로, 시즌2는 다음 달 14일까지 진행된다. 올해 ‘2025 팔도 페스티벌 시즌2 - 모으고 나누는 팔도상금’은 스크린골프 라운드를 통해 상금을 받아 갈 수 있는 이벤트와 연말을 맞아 적립 상금을 글로벌 아동권리 전문 NGO 굿네이버스에 기부할 수 있는 나눔의 자리도 함께 준비했다.

이벤트 기간 동안 팔도대회에 참여하면 대회 첫 라운드 완료 시 팔도페스티벌 전용 모바일 이용권 2천원권, 세 번째 라운드 완료 시 3천원 권을 지급한다. 참여를 원하는 회원은 전국 골프존파크 매장에서 회원 로그인 후 대회 메뉴에서 팔도페스티벌(대회번호 1177468)을 선택해 참여하면 된다.

첫 번째 팔도 상금 모으기 이벤트는 A코스 서산수 골프앤리조트, B코스 블루원 용인CC(동/서), C코스 태인CC 세 개의 대회코스 18홀 라운드 완료 후 네 번째 라운드부터 파(PAR) 이상 달성 시 쌓이는 팔도 상금을 지급하는 이벤트다. 네 번째 라운드부터는 팔도 대회 라운드를 할 때마다 파에서 홀인원까지 홀 성적에 따라 상금이 자동 적립되며 상금은 이벤트 종료 후 골프존 환급형 마일리지로 지급한다. A, B, C 각 코스에서 파, 버디, 이글 기록 시 적립 상금액은 상이하나 알바트로스, 홀인원을 기록하면 동일하게 각 1천원, 5천원의 상금이 누적된다.

두 번째는 굿네이버스 나눔 기부로, 팔도대회 참여를 통해 모은 상금은 1만원 이상부터 전국의 소외계층 아이들을 위해 굿네이버스에 기부할 수 있으며 개인 기부 금액의 2배를 골프존에서 추가 기부해 따듯한 마음을 더할 계획이다.

골프존 GS마케팅팀장 이선희 프로는 “개최 8년째를 맞은 골프존파크의 대표 이벤트 팔도페스티벌이 더욱더 풍성해진 시상 혜택과 연말을 맞아 뜻깊은 기부도 실천할 수 있는 이벤트로 마련된 만큼, 회원분들의 많은 참여를 부탁드린다”라며 “앞으로도 모든 골퍼들이 함께 즐길 수 있는 다양하고 흥미로운 스크린골프 이벤트를 꾸준히 선보일 수 있도록 노력하겠다”라고 밝혔다.