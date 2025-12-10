유니티, '17회 유니티 어워드' 수상작 발표

유니티(NYSE: U)는 ‘유니티 어워드 쇼케이스’에서 ‘17회 유니티 어워드(17th Unity Award)’ 최종 수상작 33개를 발표했다고 10일 밝혔다.

올해 수상작은 게임, 커뮤니티, 에셋 스토어, 에듀케이션, 인더스트리, 소셜 임팩트 등 6개 분야에 걸쳐 접수된 총790여 개의 출품작 가운데 선정했다.

유니티 어워드 최고상인 ‘골든 큐브(The Golden Cube)’는 미국 인디 스튜디오 ‘도구밤(Dogubomb)’이 개발한 ‘블루 프린스(Blue Prince)’가 수상의 영예를 안았다. 베스트 2D 비주얼 게임 부문과 베스트 3D 비주얼 게임 부문은 ‘네바(Neva)’와 ‘테인티드 그레일: 더 폴 오브 아발론(Tainted Grail: The Fall of Avalon)’이 각각 수상을 차지했다. 베스트 데스크톱/콘솔 게임 부문 수상에는 ‘할로우 나이트: 실크송(Hollow Knight: Silksong)’이 이름을 올렸다. 베스트 모바일 게임 부문은 ‘블랙 솔트 게임즈(Black Salt Games)’의 낚시 어드벤처 게임 ‘드렛지(Dredge)’가 수상했다.

유니티가 ‘17회 유니티 어워드’ 최종 수상작을 발표했다.

이번 쇼케이스에서는 ‘플래닛 오브 라나 2(Planet of Lana II)’와 ‘녹턴(Nocturne)’의 신규 게임 플레이가 단독으로 공개됐으며, ‘더 다크사이드 디텍티브: 백사이드 오브 더 문(The Darkside Detective: Backside of the Moon)’의 최초 월드 프리미어 트레일러도 함께 선보였다. 이와 함께 개발자 인사이트 및 다양한 깜짝 공개 콘텐츠가 더해져 이목을 끌었다.

국내 미디어아트 전문 스튜디오 ‘스튜디오 리메오(Studio Rimeo)’는 ‘하이브리드 스페이스 시리즈: 버추얼 데이터베이스 파빌리온(Hybrid Space Series: Virtual Database Pavilion)’으로 ‘혁신상(Innovation Award)’을 수상했고, 넥슨의 ‘헬로메이플(HelloMaple)’은 소셜 임팩트 부문 수상작에 이름을 올렸다.

이상욱 스튜디오 리메오 대표(활동명 Rimeo)는 “유니티 어워드에서 수상하게 되어 매우 영광이다. 우리는 예술과 기술이 만나는 지점에서 미래의 공간과 하이브리드 환경 속 인간의 존재 방식을 탐구하고 작업으로 표현해 왔으며, 이번 수상이 이러한 시도를 더욱 확장해 나갈 수 있는 중요한 동력이 될 것이라 생각한다”고 했다. 이어 “유니티와 함께 하이브리드 공간과 MR 경험을 선보이며 국내 미디어아트의 지평을 넓혀가겠다”고 소감을 전했다.

넥슨 신민석 총괄 디렉터는 “유니티 어워드 소셜 임팩트 부문을 수상하게 되어 영광”이라며 “앞으로도 더 많은 학생들이 헬로메이플을 통해 즐거운 창작 과정을 경험할 수 있도록 지원을 아끼지 않을 것”이라고 밝혔다.

송민석 유니티 코리아 대표는 “올해 유니티 어워드 역시 전 세계 크리에이터들이 구현한 놀라운 상상력과 기술적 성취를 만나볼 수 있는 시간이었다”며 “유니티는 새로운 장르·포맷·산업 전반으로 확장되는 이러한 창의성을 지속적으로 지원해 생태계가 더욱 역동적이고 지속 가능한 방식으로 성장할 수 있도록 노력하겠다”고 덧붙였다.

한편, 유니티는 올해 처음으로 스팀과 협업을 통해 '유니티 어워드 스팀 세일(Unity Awards Steam Sale)'을 선보였다. 이를 통해 후보작들의 글로벌 인지도와 이용자 참여를 한층 강화했다. 스팀 페이지에서는 올해의 후보작뿐 아니라, 역대 유니티 어워드 수상작 및 후보작, 주목할 만한 출시 예정작들을 만나볼 수 있다.