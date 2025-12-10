핑크퐁∙아기상어, 전세계 22개국 넷플릭스 톱10 진입

글로벌 패밀리 엔터테인먼트 기업 더핑크퐁컴퍼니(대표 김민석)는 핑크퐁과 아기상어 IP(지식재산권) 기반의 콘텐츠 3편이 전 세계 22개국 넷플릭스 ‘오늘의 Top10’에 동시 진입하며 글로벌 흥행 돌풍을 일으키고 있다고 10일 밝혔다. 글로벌 키즈 카테고리에서 핑크퐁, 아기상어 IP가 가진 독보적인 파급력과 글로벌 팬덤의 충성도를 다시 한번 입증한 쾌거다.

이번에 차트에 오른 콘텐츠는 ▲핑크퐁 자동차 수리놀이(Pinkfong Car Mechanic) ▲아기상어 병원놀이(Baby Shark Hospital Play) ▲아기상어 ABC 파닉스송(Learn ABCs with Baby Shark) 등 총 3편이다. 특히, 해당 콘텐츠 3편은 지속적으로 순위가 상승하면서 호주, 영국, 뉴질랜드, 아일랜드, 싱가포르 등 5개국에서 나란히 Top10에 이름을 올리는 ‘트리플 크라운’을 달성하며 압도적인 IP 경쟁력을 과시했다.

더핑크퐁컴퍼니, ‘핑크퐁∙아기상어’ 전 세계 22개국 넷플릭스 Top10 동시 석권

이어 개별 콘텐츠별로도 주목할 만한 성과를 기록했다. 지난 10월 27일 공개된 ‘핑크퐁 자동차 수리놀이’는 한국을 비롯해 호주, 캐나다, 홍콩, 아일랜드, 뉴질랜드, 싱가포르, 영국 등 8개국에서 ‘오늘의 Top10’ 키즈 부문 1위를 차지했다. 미국과 인도, 남아프리카공화국에서도 2위에 오르며 아시아, 북미, 유럽, 오세아니아를 아우르는 전 세계적인 인기를 증명했다.

앞서 10월 20일 공개된 ‘아기상어 병원놀이’는 한국, 영국, 호주, 아르헨티나, 칠레, 멕시코 등 11개국에서 1위를 석권하며 흥행을 이어가고 있다. 무엇보다 호주, 아르헨티나, 칠레, 멕시코, 뉴질랜드 등 일부 국가에서는 키즈 부문을 넘어 넷플릭스 공식 ‘전체 Top10’에도 동시 진입하는 쾌거를 이뤘다. 이는 어린이 시청층을 넘어 가족 단위까지 팬덤이 확장되었음을 시사하며, 글로벌 K콘텐츠로서의 위상을 확고히 했다는 점에서 의미가 크다.

관련기사

이와 함께 영어 학습용 콘텐츠인 ‘아기상어 ABC 파닉스송’ 역시 미국, 캐나다, 영국, 호주 등 주요 영어권 시장과 남아프리카공화국 등에서 Top10에 안정적으로 안착하며 글로벌 에듀테인먼트 리더로서의 입지를 공고히 했다.

더핑크퐁컴퍼니 관계자는 “핑크퐁∙아기상어 콘텐츠가 넷플릭스라는 글로벌 플랫폼을 통해 전례 없는 성과를 거두며 K콘텐츠의 저력을 입증했다”며, “앞으로도 전 세계 가족이 함께 즐길 수 있는 고품질의 에듀테인먼트 IP를 지속적으로 선보이며 글로벌 브랜드로서의 영향력을 더욱 확대해 나가겠다”고 말했다.