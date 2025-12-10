머리 모양이 정육면체?...멕시코서 발견된 독특한 인간 두개골

멕시코 메소아메리카 유적지를 발굴하던 고고학자들이 정육면체 형태의 특이한 인간 두개골을 발견해 화제가 되고 있다고 과학매체 라이브사이언스가 최근 보도했다.

이번 발견은 약 1천400년 전 이 지역 사람들이 ‘두개골 변형(cranial modification)’이라 불리는 독특한 형태의 머리 성형술을 시행했다는 최초의 증거로 평가된다.

멕시코 메소아메리카 유적지에서 네모난 모양의 남성 두개골이 발굴됐다. (출처=INAH)

화제의 두개골은 멕시코 타마울리파스주 몬테주마 발코니 유적지 근처에서 발굴됐다. 이 지역은 기원전 650년부터 서기 1천200년까지 다양한 메소아메리카 집단이 거주한 곳이다. 멕시코 국립인류학역사연구소(INAH)에 따르면 서기 400년경 마을이 형성돼 두 개의 광장을 중심으로 약 90채의 원형 주택이 들어선 것으로 추정된다.

최근 유적지에서 발굴된 유물과 인골을 검토한 연구진은 한 중년 남성의 두개골이 기존에 관찰된 적 없는 네모난 형태라는 사실을 확인했다.

생물 인류학자 헤수스 에르네스토 벨라스코 곤살레스는 “이 지역에서도 인공적으로 변형된 두개골이 발견된 적은 있지만, 이번 사례는 형태가 매우 이례적”이라고 INAH 성명을 통해 밝혔다.

이번 발견은 INAH가 멕시코 타마울리파스주 몬테주마 발코니 유적지 근처에서 이뤄졌다. (출처=INAH)

일반적으로 두개골 변형은 유아의 머리에 천이나 패딩을 감아 머리가 위아래로 길게 자라도록 만드는 ‘원뿔형’ 이미지가 널리 알려져 있다. 반면 몬테주마 발콘에서 확인된 대부분의 변형 두개골은 앞뒤에 부드러운 패드를 대 머리를 더 곧게 세워 보이거나 뾰족하게 보이도록 만든 ‘직립형’ 형태였다.

하지만, 이번 남성의 두개골은 또 다른 형태의 ‘직립형’ 변형으로, 머리 꼭대기 부분이 눌려 정육면체와 유사하다. 일부 전문가들은 삼차원 평행사변형 형태인 ‘평행육면체(parallelepiped)형’으로 분류했다.

이런 형태는 이 지역에서는 보고된 적이 없고 베라크루스와 마야 지역 등 외부 지역에서만 발견돼 왔다. 이에 연구진은 이 남성이 토착민인지 외부에서 온 사람인지 확인하기 위해 뼈와 치아의 화학 조성을 분석했는데 그 결과 그는 이 지역 출생자로, 평생을 이곳에서 살다가 사망한 것으로 밝혀졌다.

연구진은 이 특이한 머리 형태가 아직 밝혀지지 않은 문화적 의미를 갖고 있을 가능성을 제기했다. 메소아메리카 여러 지역에서는 머리 모양 차이가 서로 다른 문화 집단과 연계되는 것으로 알려져 있기 때문이다. 남성이 다른 지역에서 살았던 것은 아니지만, 그의 머리를 변형시킨 공동체는 외부 문화의 영향을 받은 집단일 수 있다는 해석이 나온다.

INAH 타마울리파스 소장 토난스틴 실바 카르데나스는 “이 지역에서 과거 발굴된 자료에 대한 연구가 진행 중이며, 이를 통해 해당 유적지와 주변 선사 시대 집단 간의 문화·역사적 관계를 이해하는 데 큰 도움이 될 것”이라고 밝혔다.