워터베이션, 구로시설관리공단과 MOU

워터베이션은 구로시설관리공단과 역내 공공시설 실내 공기질 개선과 환경폐기물 저감, 공기취약계층 보호를 위한 공기세척장치 현장 실증을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 9일 밝혔다.

이번 협약은 워터베이션이 보유한 물 기반 필터리스(WVG) 공기세척 기술을 공공시설에 실증 적용하고, 그 성능과 친환경 효과를 검증하여 시범구매 및 공공구매로 이어지는 민관협력형 ESG 혁신 프로젝트 일환으로 시행됐다.

송인호 구로시설관리공단 이사장(왼쪽)과 정윤영 워터베이션 대표(오른쪽)가 기념 사진을 찍고 있다. (사진=워터베이션)

워터베이션과 공단은 내년 상반기 공단 산하 다중이용시설에서 공기세척장치 실증을 진행할 예정이다. 실증 결과를 기반으로 ▲공공시설 실내 공기질 개선 ▲필터 폐기물 발생 제로 실현 ▲탄소배출 저감 효과 검증 ▲취약계층 대상 안심 공기질 관리 솔루션 확대 등을 목표로 공공분야 도입 및 구매 확산을 단계적으로 추진한다.

워터베이션의 핵심 기술인 워터볼륨그리드(WVG) 공법은 미세 물입자를 세절·분사해 오염물질과 유해가스를 물로 직접 세척하는 방식이다. 필터 사용에서 발생하는 화학물질 위험성과 폐필터 쓰레기 문제를 근본적으로 제거한다.

워터베이션은 현재 필터리스 기술을 기반으로 ▲산업용 유해가스 습식 세정장치 ▲공조·환기용 공기세척 모듈 ▲실내용 공기세척장치 등을 개발하고 있다. 실내형 장치는 내년 상반기 출시를 앞두고 있다.

정윤영 워터베이션 대표는 "공기세척기술이 공공시장 전반으로 확산될 수 있도록 실증-시범구매-공공구매로 이어지는 구조를 만들겠다"라며 "필터 폐기물 없는 물 기반 공기세척 기술을 바탕으로 공기취약계층 보호와 탄소중립 실천에 기여하고, 공공시설의 ESG 전환을 앞당기겠다"고 말했다.