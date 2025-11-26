워터베이션, 중동 공기청정 시장 진출

워터베이션 이달 사우디아라비아 리야드에서 열린 창업·중소기업 박람회 BIBAN 2025에서 공기정화 기술과 제품을 선보였다고 26일 밝혔다.

워터베이션은 이번 행사에서 ▲아프리카 지역 에너지 솔루션 기업 YY 벤처 ▲사우디 유통 기업 아보미샤리 ▲사우디 호텔 체인사 마나젤 알라인 등 3개 기업과 기술 협력 및 제품 구매와 관련된 총 800억원 규모 MOU를 체결했다.

워터베이션 워터 볼륨 그리드(WVG) 공법은 필터 없이 물만으로 공기 오염물질과 유해가스를 저감하는 물 분사형 워터네트 기술이다.

미세한 물 입자를 분사해 접촉 면적을 극대화함으로써 공기오염물질과 유해가스를 효율적으로 처리한다. 필터 기반 정화 기술에서 발생하는 화학성분 위험성과 필터 오염 문제를 해결한다.

워터베이션은 필터리스 공기정화 기술을 기반으로 산업체용 유해가스 습식 세정장치와 공조·환기용 공기 세척장치 등을 개발했다. 다중이용시설에 사용 가능한 실내용 공기세척장치는 내년 상반기 출시를 앞두고 있다.

정윤영 워터베이션 대표는 "이번 전시회에서 다수의 중동 공조 기업이 워터베이션 기술에 높은 관심을 보였다"며 "대규모 인프라에도 적용 가능해 향후 확장성이 매우 클 것으로 기대한다"고 말했다.