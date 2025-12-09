로봇택시·AI 비서 시대 온다지만...5년 뒤 AI 세상, 결국 부자만 누린다

2030년 세상은 어떻게 달라질까. 파이낸셜타임스(Financial Times)와 MIT 테크놀로지 리뷰(MIT Technology Review)가 AI 전문가들의 전망을 내놨다. 파이낸셜타임스가 8일(현지 시각) 보도한 내용에 따르면, 전문가들은 5년 뒤 로봇 택시가 주요 도시마다 등장하고 휴머노이드 로봇이 가정에 보급될 것으로 예상했다. 하지만 모두가 이 혜택을 누릴 수 있는 건 아니다.

FT의 글로벌 테크 특파원 팀 브래드쇼(Tim Bradshaw)는 "AI를 유용하게 만드는 데 드는 컴퓨팅 비용 때문에 결국 부유층의 사치품이 될 것"이라고 전망했다. 현재도 월 200달러 이상을 지불하는 챗GPT 유료 사용자와 무료 사용자의 경험 차이가 크지만, 이런 격차는 더욱 벌어질 것이라는 설명이다. 파이낸셜타임스에 따르면, 10년이 끝나기 전 AI 버블이 터지면서 수많은 AI 스타트업이 사라질 것으로 보인다. 5,000억 달러 가치로 평가받는 오픈AI 같은 거대 기업들은 투자자들에게 수익을 돌려줘야 하는 압박을 받으면서 서비스 가격을 대폭 인상할 가능성이 크다.

MIT 테크놀로지 리뷰의 윌 더글러스 헤븐(Will Douglas Heaven)은 "기술 발전은 빠르지만 경제와 사회 전반의 변화는 인간의 속도로 움직인다"며 급진적 변화보다는 점진적 확산을 예상했다. 마이크로소프트는 AI가 인류 역사상 가장 빠르게 확산된 기술이라고 평가했지만, 전기와 인터넷이 없는 지역에서는 여전히 무용지물이다.

결국 2030년의 AI 세상은 기술적으로는 혁신적이지만, 그 혜택을 누리는 사람과 그렇지 못한 사람으로 양극화될 전망이다.

■ 이 기사는 AI 전문 매체 ‘AI 매터스’와 제휴를 통해 제공됩니다. 기사는 클로드 3.5 소네트와 챗GPT를 활용해 작성되었습니다. (☞ 기사 원문 바로가기)