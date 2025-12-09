조아스, 전기면도기 블랙 에디션 출시

생활가전 업체 조아스는 전기면도기 프리미엄 라인업 '블랙 에디션' JS-7300을 출시했다고 9일 밝혔다.

신제품은 2개 면도날이 안쪽에서 1개 코팅날이 바깥쪽에서 좌우로 움직이면서 수염을 깎는 왕복식 전기면도기다. 블랙 티타늄 코팅을 적용해 피부 자극은 줄이고 내구성은 강화했다.

조아스 프리미엄 라인업 블랙 에디션 (사진=조아스)

날을 움직이게 하는 모터 속도를 3단계로 조절할 수 있다. 일반적인 두께의 수염은 물론 적고 가는 수염에서 굵고 많은 수염까지 사용자 수염 성향에 맞춘 면도가 가능하다.

버튼 잠금 기능이 있어 여행 또는 출장 중에 제품이 오작동하는 것을 방지할 수 있고, 방수 등급 IPX7로 쉐이빙 젤과 함께 사용할 수 있다. 제품 세척 시 편리하게 날과 망을 물로 청소할 수 있다.

이 밖에도 배터리 잔량, 모터 속도, 잠금 설정 등 제품 상태를 LCD로 표시한다. 충전부는 C타입으로 설계했다. 고성능 리튬이온 배터리를 채택해 1회 2시간 충전으로 100분 이상 연속 사용이 가능하다.

전기면도기 본품 외에 전용케이스, 날·망 세트, 고급 펜까지 기본 구성으로 제공한다.

김준현 조아스 대표는 "조아스는 품질과 AS를 바탕으로 40여 년간 꾸준하게 사랑받고 있는 토종 브랜드"라며 "앞으로도 획기적인 제품을 계속해서 선보일 수 있도록 최선을 다할 것"이라고 말했다.