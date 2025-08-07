조아스, 반려동물 부분이발기 출시

생활가전 업체 조아스는 '펫스팟' 부분이발기를 출시했다고 7일 밝혔다.

신제품은 반려동물 발바닥, 눈·코·귀·입, 항문과 생식기 주위를 깔끔하게 다듬을 수 있는 이발기다. 반려동물 미용전문가·관련 교수진과 공동 연구를 통해 절삭력을 높였다.

조아스 펫스팟 부분이발기 (사진=조아스)

LED 플래시를 장착해 미용 부위를 뚜렷하게 볼 수 있다. 주변 상황에 민감한 반려동물을 위해 저소음·저진동 설계를 갖췄다.

관련기사

생활 방수 기능으로 털이 묻어 있는 이발기를 편리하게 물로 씻을 수 있다. C타입 충전 포트를 적용해 편의성도 높였다.

김준현 조아스 대표는 "미용 전문가와 보호자 등 제품을 직접 사용하는 잠재 고객과 교류하며 제품을 개발했다"고 말했다.