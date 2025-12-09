신시장 발굴 절실한 현대차…인도 키우고 현지 전략 재편

현대자동차가 북미 시장 의존도를 줄이고 새로운 성장 동력을 확보하기 위해 글로벌 사업 재편에 나섰다. 특히 전세계 3위 자동차 시장인 인도에서 '국민차' 이미지를 더욱 공고히 하기 위해 기존 인도·중동 권역을 분리하고, 현지 출신 최고경영자(CEO)를 권역장으로 선임해 현지화 전략을 강화했다.

현대자동차는 지난 4일 조기 임원 인사를 통해 기존 인도·중동 대권역장 직제를 폐지하고 인도권역을 단일 조직으로 재편했으며, 인도권역본부장에 타룬 갈크 현대차 인도법인(HMIL) 최고운영책임자(COO)를 선임했다.

타룬 갈크 본부장은 현대차 인도 진출 29년 만에 처음 선임된 인도 출신 법인장으로, 현지화를 주도할 적임자로 평가된다. 특히 현대차는 인도 판매량이 70만대 아래로 밑도는 상황으로 향후 100만대 생산을 위한 새로운 성장동력이 절실한 상황이다.

현대자동차그룹 정의선 회장(왼쪽)이 인도증권거래소(NSE) 아쉬쉬 차우한 최고운영자(CEO)로부터 기념품을 받는 모습.

인도권역을 따로 분리한 것은 이 같은 목적이 크다. 현대차는 미국 시장에 전체 판매의 약 20~25%를 의존하고 있다. 현대차는 올해 1월부터 11월까지 380만6천951대를 팔았는데, 이중 82만2천756대가 미국에서 팔렸다.

이러한 상황에서 현대차는 기존 대미 수출 관세를 한푼도 내지 않다가 한미 협상으로 인하되긴 했지만 과거에 없던 관세 15%를 내야하는 상황이다. 현대차 입장에서는 관세를 덜 내고 수익성을 높일 수 있는 현지 생산 체계를 갖춘 시장 확대가 절실한 상황이다.

현대차는 기존 연간 82만대 규모의 첸나이 공장과, 2023년 미국 제너럴모터스(GM)으로부터 인수한 푸네 공장을 더해 인도에서 연간 100만대 생산체제를 구축했다. 기아의 아난타푸르 공장까지 합치면 총 생산규모는 150만대에 달한다.

현대차는 2027년까지 인도 시장에 45조 루피(약 6조8천억 원)를 투자하고, 현지 생산 전기 SUV를 포함한 26종의 인도 맞춤형 신차를 출시해 점유율을 15%대로 끌어올린다는 계획이다. 현재 현대차의 인도 시장 점유율은 14.22%대 수준으로 15% 미만대 점유율을 유지하고 있다.

현대자동차 인도 SUV 라인업

김필수 대림대학교 자동차공학과 교수는 "인도는 중국을 대체할 수 있는 새로운 시장으로 부상하고 있지만, 부품 조달과 수출 과정에서 관세 부담이 큰 지역이기도 하다"며 "현대차가 인도 상장과 현지 기업 이미지를 강조하는 것은 이러한 한계를 보완하고 중국 시장의 대안으로서 현지화를 강화하려는 전략적 움직임"이라고 말했다.

이어 "특히 인도는 소프트웨어 인재가 풍부하고 연구개발 수행에도 적합한 환경을 갖추고 있다"며 "이는 향후 소프트웨어 중심차(SDV) 전환 과정에서 긍정적 성과를 기대할 수 있는 요소로, 최근 인사 조치 역시 이러한 전략적 의미를 담고 있다"고 설명했다.

한편 현대차가 글로벌 생산 포트폴리오를 새롭게 짜는 과정에서 러시아 공장의 향방도 중요한 변수로 떠오르고 있다. 현대차가 2023년 12월 19일 매각한 러시아 상트페테르부르크 공장은 '2년 내 재매입(바이백)' 옵션 기한이 이제 3주도 남지 않은 상황이다.

현대차 러시아 상트페테르부르크 공장은 2010년 준공해 연간 약 23만대 규모의 생산 체제를 갖춘 공장이다. 지난 2021년에는 완성차 약 23만4천대를 생산했다. 현대차는 러시아 전체 브랜드 중 3위를 기록하기도 했다.

이항구 한국자동차연구원 연구위원은 "현대차가 집중할만한 규모있는 시장이 인도 뿐인 상황이지만 최근 점유율이 조금씩 밀리고 있다"며 "지금 인도 시장 역시 약 730만대 규모에서 성장이 정체된 박스권에 머물러 있어, 점유율 확대가 쉽지 않을 수 있다"고 진단했다.