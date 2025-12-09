대한중대재해예방협회, '혹한기 6대 필수 안전수칙' 발표

대한중대재해예방협회(회장 정상민)가 전국 산업현장에서 반복되는 겨울철 중대사고를 예방하기 위해 '혹한기 6대 필수 안전수칙'을 9일 발표했다. 협회는 전 업종 종사자에게 적용 가능한 현장 중심 예방 캠페인을 시행한다는 계획이다.

협회는 최근 3년간 통계를 분석한 결과, 12월부터 2월 사이 건설·제조업 등 산업현장에서 화재·폭발, 질식, 미끄러짐 사고가 집중 발생한 것으로 확인했다. 콘크리트 양생용 갈탄 사용에 따른 질식, 난방기구 취급 부주의로 인한 화재, 결빙된 통로에서의 전도(넘어짐) 사고 등은 매년 되풀이되지만, 현장에서 체계적인 대응 규범은 여전히 미흡한 상태다.

이에 협회는 고용노동부의 동절기 감독 계획과 연계해 '즉시 적용 가능한 실천형 수칙'을 마련하는 데 초점을 맞췄다. 이번 6대 수칙은 단순 체크리스트를 넘어, 산업현장 특성에 기반한 위험원 제거·관리·대비 체계를 담고 있다.

혹한기 6개 필수 안전수칙

협회는 이번 수칙을 통해 겨울철 재해의 핵심 원인을 선제적으로 차단하는 데 방점을 뒀다. 특히 화재와 질식은 한번 발생하면 대형사고로 이어지는 경우가 많아 초기 제어가 필수적이다. 미끄러짐 사고는 전체 재해 건수 중 비중이 높아 현장에서 간과하기 쉬운 위험요인으로 지목된다.

6대 수칙은 ▲난방기구 안전관리 ▲밀폐공간 유해가스 예방 ▲작업환경 결빙 제거 ▲폭설 대비 구조물 안전성 확보 ▲개인 보호장구 착용 ▲근로자 건강 리스크 관리 등 산업현장의 구조적 취약점을 다룬다.

정상민 협회장은 "혹한기 산업현장은 근로자의 신체 기능 저하와 난방기구 사용 증가가 동시에 나타나는 가장 위험한 계절"이라며 "사고는 작은 방심과 순간의 불편함에서 시작된다. 기본적인 원칙이 지켜질 때 비로소 생명이 지켜진다"고 강조했다. 이어 그는 "이번 6대 수칙이 현장의 안전 불감증을 녹이고, 근로자들이 따뜻하고 안전하게 일할 수 있는 실질적 기준이 될 것"이라고 덧붙였다.

협회는 중대재해 감축을 위한 행동 중심의 예방문화 확산에 이번 캠페인이 기여할 것으로 기대하고 있다. 특히 각 사업장의 안전관리자가 "미리 점검하고, 반복해 점검하는 구조"를 만드는 것이 핵심 목표다.

관련기사

대한중대재해예방협회는 이번 혹한기 캠페인을 시작으로, 산업별 특성과 위험도에 따른 맞춤형 계절안전 가이드라인을 연중 발표할 예정이다. 협회는 회원사 대상 현장 컨설팅을 강화하고, 실제 산업재해 사례 기반의 학습형 안전 콘텐츠 개발도 병행한다.

협회 관계자는 "예방은 규칙의 나열이 아니라 행동의 변화에서 시작된다"며 "6대 수칙을 통해 현장이 스스로 위험을 감지하고 조치하는 문화를 만드는 것이 목표"라고 말했다.