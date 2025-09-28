국정자원 복구체제...551개 시스템 단계적 재가동 목표

항온·항습기 재가동 후 네트워크 장비 복구

인터넷입력 :2025/09/28 08:44

정부가 국가정보자원관리원 화재로 중단된 서비스를 본격적으로 복구하는 체제에 접어들었다.

대국민 서비스 436개, 행정내부망 211개 등 총 647개 시스템의 가동이 중단된 가운데 우선 551개 시스템을 재가동한다는 방침이다.

27일 오후 열린 중앙재난안전대책본부는 관계 부처와 피해 상황 복구 방안을 이같이 논의했다.

사진_뉴스1

먼저 항온 항습기 복구를 마치고 네트워크 장비를 복구한 뒤 551개 시스템을 재가동할 수 있을 것으로 기대했다. 단계적 정상화 목표 시점은 28일부터다.

화재의 직접 피해를 입은 7-1 전산실 내 96개 시스템은 대전센터에서 대구센터 민관협력형 클라우드로 이전하는 방안이 검토되고 있다.

국가정보자원관리원 화재 복구

