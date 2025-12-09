쿠버네티스 '인그레스 엔진' 지원 중단, 오픈소스 구조적 한계 지적

쿠버네티스 환경에서 사실상 표준처럼 사용되던 '인그레스 엔진엑스(Ingress NGINX)' 컨트롤러가 내년 3월 역사속으로 사라진다.

관련 업계에서는 단순 프로젝트 종료가 아니라 무료 자원봉사에 의존해 돌아가는 오픈소스 생태계의 구조적 한계를 드러낸 사례라는 지적이 나온다.

9일 더레지스터 등 외신에 따르면 쿠버네티스 SIG 네트워크와 보안 대응위원회(SRC)는 공식 블로그를 통해 엔진엑스를 내년 3월부로 은퇴시키겠다고 발표했다. 생태계의 안전과 보안을 위해 더 이상 지속 가능한 유지보수가 어렵다는 판단에서다.

쿠버네티스가 인력 부족으로 인그레스 엔진엑스 지원을 중단한다(이미지=쿠버네티스)

인그레스 엔진엑스는 쿠버네티스 클러스터의 외부 트래픽을 내부 서비스로 연결하는 핵심 도구다. 특정 클라우드 벤더에 종속되지 않는 독립성과 유연성으로 높은 인기를 얻었다. 현재 수많은 호스팅 쿠버네티스 플랫폼과 독립 사용자 클러스터에 배포되어 가장 인기 있는 컨트롤러 중 하나로 자리잡았다.

하지말 폭발적인 인기와 달리 운영 실태는 부실했던 것으로 나타났다. 쿠버네티스 보안대응위원회의 스태프 엔지니어이자 데이터독 소속인 타비사 세이블은 지원 중단 이유로 이용자 수에 비해 유지관리 인력이 극도로 부족했다고 밝혔다.

그는 "수년 동안 실질적인 개발과 유지보수는 1명에서 많아야 2명의 무료 자원봉사자가 맡아 왔다"며 "이들은 본업이 따로 있는 상태에서 퇴근 후와 주말 개인시간에 코드를 관리했다"고 설명했다. 더불어 쿠버네티스 SIG 네트워크와 SRC는 지난 2년 동안 추가 유지관리자와 기업 후원자를 찾으려 했지만 실질적인 지원은 확보하지 못했다고 밝혔다.

더불어 지난 2년간 쿠버네티스 측은 끊임없이 기업 후원자와 추가 유지관리자를 찾기 위해 호소했으나 실질적인 지원은 전무했다고 덧붙였다. 극소수 인력이 전 세계 운영 환경을 책임지는 구조가 더 이상 유지되기 어려웠다는 설명이다.

쿠버네티스 측은 내년 3월까지는 심각한 버그나 보안 이슈에 한해 가능한 범위 내에서 대응하겠다는 입장이다. 이 시점 이후에는 신규 릴리스, 버그 수정, 새로 발견되는 보안 취약점 패치가 전면 중단된다.

대신 기존 버전은 깃허브 저장소에서 읽기 전용으로 배포하며 헬름 차트와 컨테이너 이미지 등 설치 아티팩트도 계속 제공한다. 기존에 배포된 인그레스 엔진엑스가 즉시 멈추지는 않지만 더 이상 보안 업데이트를 기대할 수 없다는 의미다.

갑작스러운 지원 종료 발표에 대해 일부 사용자는 이 규모의 서비스 종료는 최소 1년의 유예 기간이 필요하며 모든 문서를 다시 작성하는 데만 4개월 이상 걸릴 것이라고 불만을 토로하기도 했다.

이에 대해 쿠버네티스 팀 호킨 유지보수자는 "당신의 감정을 이해하지만 현재 인그레스 엔진엑스를 작업하는 사람들은 무료로 일하고 있다"며 "이것이 화제가 된 지 2년 동안 거의 아무도 도움을 주지 않았으며 새로운 유지보수자가 없는 만큼 이 프로젝트를 종료하는 것은 필요한 일"이라고 반박했다.

관련 업계에서는 이번 사태를 두고 한 프로젝트의 종료를 넘어, 자원봉사에 기대는 오픈소스 생태계의 구조적 문제를 드러낸 사건으로 주목하고 있다. 거대 기술 기업과 전 세계 수많은 개발자들이 오픈소스를 사실상 필수 인프라처럼 활용하면서도 유지관리 인력과 비용은 소수 자원봉사자에게 떠넘겨 왔다는 비판이다.

링크드인과 개발자 커뮤니티에서는 이번 사태를 계기로 지속 가능한 오픈소스 생태계를 위한 대안을 논의하고 있다. 깃허브 스폰서 같은 후원 플랫폼, 기업 단위의 의존성 일괄 후원 프로그램, 재단 설립과 프로젝트 전담 조직 운영, 상용 서포트 계약, 버그 바운티와 보안 패치 전담 펀드 등 다양한 재원 조달 방안이 논의되고 있다.

관련기사

단순 기부에 그치지 않고, 핵심 의존성 목록을 관리하면서 해당 프로젝트에 정기적으로 예산을 배정하는 '오픈소스 공급망 관리' 체계를 도입해야 한다는 제안도 나온다.

링커드의 윌리엄 모건 최고경영자(CEO)는 "우리는 이제 공짜 점심이 끝났음을 인정해야 한다"며 "오픈소스를 만드는 빌더(Builder)들에게 정당한 대가를 지불하는 구조가 만들어지지 않는다면 제2의 인그레스 엔진엑스 사태는 계속될 것"이라고 경고했다.