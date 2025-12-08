아이폰16, 3분기 글로벌 스마트폰 판매 1위

애플 '아이폰16'이 올해 3개 분기 연속 세계에서 가장 많이 판매된 스마트폰으로 올랐다.

8일 시장조사업체 카운터포인트리서치에 따르면 올해 3분기 스마트폰 시장에서 애플과 삼성은 각각 5개 모델을 상위 10위권에 올리며 글로벌 시장을 양분했다. 이들 10개 모델이 전체 스마트폰 판매량의 20%를 차지했다.

올해 3분기에는 처음으로 상위 5위 모델 모두가 5G 스마트폰으로 나타났다.

애플 아이폰16 (사진=애플)

아이폰16은 4% 점유율로 글로벌 판매 1위를 유지했다. 인도 축제 시즌 프로모션과 일본 시장 회복세가 지속되면서, 아이폰17 시리즈 출시에도 판매 감소 폭이 크지 않았다.

반면 미국·영국·중국 등 주요 시장에서는 소비자들이 기존보다 아이폰17 시리즈로 빠르게 이동하며 아이폰16 프로 모델의 판매는 더 빠르게 감소했다.

아이폰17 프로맥스는 글로벌 10위를 기록했지만, 지난 9월 한 달간은 전 세계 판매 1위를 차지했다. 코로나19 기간 아이폰을 구매했던 상당수 사용자가 올해 본격적인 교체 수요에 진입했다는 분석이다.

삼성전자는 올해 3분기 갤럭시A 시리즈만으로 상위 10위에 5개 모델을 올렸다.

글로벌 상위 10대 스마트폰 판매 비중, 2025년 3분기 vs 2024년 3분기 (사진=카운터포인트리서치)

특히 갤럭시A16 5G는 지난해보다 한 단계 상승하며 분기 기준 '안드로이드 스마트폰 판매 1위'를 기록했다. A36·A56 등은 삼성의 인공지능(AI) 기능인 '어썸 인텔리전스'를 도입하며 전작 대비 더 높은 판매량을 보였다.

갤럭시A16 4G와 A06은 이번 상위 10위권에 포함된 유일한 LTE 모델이었다. 중남미·중동·아프리카 등 신흥 시장에서 절대적인 비중을 차지하고 있다. 두 모델은 해당 지역 판매량의 절반 이상을 차지하며 꾸준한 수요를 유지했다.

다만 갤럭시A17 시리즈 이른 출시가 A16 시리즈의 전체 판매량에는 다소 제약이 될 수 있다는 전망도 제기된다.

카운터포인트는 중가 스마트폰이 상위 10대 모델 내에서 앞으로도 안정적인 존재감을 유지할 것으로 내다봤다. 생성형 AI 기능이 확산되며 중가와 플래그십 간 사용자 경험 격차가 점차 줄어드는 흐름이 이어지고 있다는 분석이다.