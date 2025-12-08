국토부, 말레이 교통인프라 수주지원단 파견…‘한-말 ITS 로드쇼’ 참가

국토교통부는 9일부터 10일까지 이틀간 강희업 제2차관을 단장으로 한 ‘말레이시아 교통인프라 수주지원단’을 파견해 지능형교통체계(ITS)·경전철 등 분야 수주지원 활동을 펼치며 우리 기업 글로벌 경쟁력 강화를 추진한다.

이번 말레이시아 방문은 지난 10월 ‘아세안+3 정상회의’ 계기 양국 정상회담에서 논의된 인프라 분야 협력 강화 후속 조치이자, 말레이시아 주요 사업에 국내 기업이 참여하도록 정부 차원에서 적극 지원하기 위해 마련됐다.

9일에는 ‘한-말레이시아 ITS 로드쇼’를 개최해 양국 미래교통 협력 방안을 구체적으로 논의하고, 인프라 개발과 건설기술 협력 양해각서(MOU)에도 서명한다.

강희업 차관은 이날 개회사에서 “K-ITS 기술은 말레이시아의 교통 디지털화 전략과 맞닿아 있으며, 이번 로드쇼가 유료도로 통행료 자동징수시스템과 자율주행, 스마트 신호체계 등 분야에서 실질적 협력으로 이어질 것”이라고 할 예정이다.

국토교통부 전경

개회식 직후 말레이시아 공공사업부와 ‘인프라 개발 및 건설기술 협력에 관한 양해각서(MOU)’를 체결해 ITS·통행료 자동징수시스템·건설 신기술 등 분야의 실질적, 중장기적 협력 기반을 강화한다.

이번 MOU는 양국 장관이 지난해 11월 처음으로 MOU 체결 필요성을 논의한 이후 수차례 실무 협의를 통해 세부 내용 등 문안을 합의해 진행됐다. 국토부는 MOU에 따라 도로·건설기술 분야에서 한층 더 밀접한 협력관계가 될 수 있을 것으로 기대했다.

이어 진행되는 ITS 로드쇼에서는 말레이시아 시장의 중요성에 따라 한국도로공사를 비롯한 요금징수·교통·자율주행 등 분야의 13개 다양한 한국 민간 기업이 참여해 기술을 소개한다.

국내 기술에 높은 관심을 보이는 말레이시아 측에서도 현지 18개사가 참여해 상호 주제 발표를 통해 이해도를 증진함은 물론, 별도 일대일 비즈니스 상담회에서 구체적인 협력 방안도 모색한다.

강 차관은 알렉산더 난타 링기 공공사업부 장관과 면담을 갖고 국내 기업이 관심 있어 하는 말레이시아 유료도로 통행료 자동징수시스템 사업참여 방안을 논의한다.

10일에는 다툭 하지 하스비 교통부 부장관을 만나 페낭섬과 본토를 잇는 페낭 경전철 건설사업 등 양국 간 철도 인프라 협력 방안을 논의할 예정이다.

강 차관은 말레이시아 현지기업과 협력해 페낭 경전철 시스템 구축 및 차량 공급 사업 입찰에 참여 중인 국내 기업의 우수한 차량제작 기술력과 유지보수 경험을 소개하며, 국내 기업이 페낭 경전철 차량 공급사업에 참여할 수 있도록 관심과 지원을 당부할 계획이다.

특히, 지난 2월 프랑스·스페인·중국 등과 치열한 경쟁 끝에 수주한 모로코 메트로 차량 수출사례를 언급하며, K-철도와 협력 시 철도차량만 공급하는 것이 아니라 유지보수 분야 인력양성과 기술이전을 함께 제공함으로써 양국 모두 동반 성장할 수 있다는 점도 강조할 예정이다.

강 차관은 “이번 인프라 수주지원단은 양국 간 교통 인프라 분야 협력을 한 단계 발전시키는 중요한 계기로, ITS 로드쇼와 정부 간 면담, 기업 간 협력을 연계한 ‘K-ITS 패키지 협력 모델’을 통해 실질적 사업 성과를 만들어가겠다”고 밝혔다.