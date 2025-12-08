'챗GPT' 유료 가입자 '부글부글'…무슨 일?

오픈AI가 최근 자사 AI 챗봇 '챗GPT'의 유료 이용자들을 대상으로 '광고'로 보이는 추천 메시지를 노출해 거센 항의를 받고 있다. 회사 측은 표면적으로 광고가 아니라고 부정하고 있지만, 일부 임원이 이를 인정하는 모습을 보이면서 논란은 더 확산되는 분위기다.



8일 테크크런치에 따르면 오픈AI의 최고 연구 책임자인 마크 첸(Mark Chen)은 최근 '챗GPT' 내 홍보성 메시지와 관련해 "(회사가) 기대에 미치지 못했다"고 인정했다. 또 사용자 경험을 개선하기 위해 노력 중이라고 강조하며 이번 논란을 잠재우기 위해 노력 중이라고 밝혔다.

이에 마크 첸은 문제가 된 추천 기능을 즉시 중단했다. 추천 정확도를 개선하는 동시에 원치 않는 사용자를 위해 (광고) 노출을 줄이거나 끌 수 있는 제어 기능 검토에도 나섰다.



다른 오픈AI 경영진도 '펠로톤', '타깃' 등 기업 홍보 메시지를 봤다고 불만을 제기한 '챗GPT' 유료 가입자들을 달래기 위해 나섰다. 특히 '챗GPT' 책임자인 닉 터리는 "광고 테스트는 전혀 진행되고 있지 않다"며 루머 진화에 나서는 모습을 보였다.

샘 알트먼 오픈AI CEO (사진=씨넷)

일각에선 오픈AI가 올해 메타 출신인 피지 시모를 애플리케이션 부문 최고경영자(CEO)로 선임한 후 광고 사업을 구축할 것으로 보는 시각이 많았다. 시모 CEO가 페이스북 CEO로 재직 시 수익 전략을 만들었다는 점에서다.



최근에는 IT 전문 매체 와이어드와 인터뷰를 통해 '챗GPT'를 통해 쇼핑 매니저, 여행 매니저, 재정 고문, 건강 코치 등을 제공해 수익성을 높일 것이란 계획을 밝히기도 했다. 또 시모 CEO는 '챗GPT'에 광고를 어떻게 운영할 것인지에 대해 "서비스 고도화가 우선"이라며 "만약 광고를 한다면 기존과는 완전히 다른 모델이어야 한다"고 말해 주목 받았다.

이 같은 분위기 속에 이번 논란이 일자 마크 첸은 "해당 메시지가 지난 10월 공개된 챗GPT 앱 플랫폼 기반 앱을 소개하는 실험적 기능에 불과하고, 금전적 목적은 전혀 없었다"며 "광고처럼 느껴지는 어떤 것도 매우 신중하게 다뤄야 한다는 데 동의한다"고 말했다.