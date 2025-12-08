롯데百, 잠실점에 알로 개점…"유통사 최대 규모"

롯데백화점이 지난 5일 잠실점 본관 1층에 글로벌 브랜드 ‘알로(ALO)’ 매장을 열었다고 8일 밝혔다.

알로 잠실점은 올해 8월 본점 개점에 이은 두 번째 롯데백화점 매장이자 백화점 내 공식 3호점이다.

지난 8월 문을 연 본점 알로 매장은 개점 첫날부터 오픈런 행렬이 이어졌다. 첫날에는 800팀 이상 대기해 입장했고 이후에도 일평균 1천명 이상의 고객이 방문했다.

롯데백화점 잠실점 알로 매장 전경. (제공=롯데백화점)

알로 잠실점는 약 280㎡(85평)의 유통사 최대 규모로, 남녀 모두를 위한 ‘토탈 프리미엄 라이프스타일’ 매장이다. 알로의 핵심 철학인 ‘스튜디오 투 스트리트(Studio to Street)’를 바탕으로 하는 차별화된 공간으로 조성했다.

기존 플래그십 매장에서 만날 수 있었던 요가 웨어, 스포츠 브라 등의 액티브 웨어 뿐 아니라 스웻셔츠, 원피스, 언더웨어, 슈즈, 가방, 액세서리 등 다양한 제품군을 한 자리에서 선보인다.

이번 개점과 함께 롯데타운 잠실에서 국내 최초로 홀리데이 팝업을 진행한다. 오는 12일부터 내년 1월 4일까지 에비뉴엘 잠실점 더크라운에서 진행된다. 팝업에서는 기존 매장 상품과 함께 프리미엄 ‘아뜰리에’ 컬렉션을 선보인다.

본 매장 및 팝업에서는 음료 케이터링 서비스, 아크로 요가 퍼포먼스, DJ 플레잉 등 다양한 이벤트를 진행할 예정이다.

진승현 롯데백화점 패션부문장은 “국내에서도 프리미엄 웰니스 시장에 대한 고객들의 관심이 높아지는 추세에 맞춰 잠실 상권에 알로를 개점하게 됐다”며 “고객의 소비 트렌드와 니즈를 반영해, 향후에도 다양한 글로벌 브랜드 발굴 및 컨텐츠 개발에 힘쓸 것”이라고 말했다.