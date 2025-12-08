"인기 상품만 모았다"...오늘의집, ‘2025 끝내주는 세일’ 실시

오늘의집은 연말을 맞아 올해 고객에게 가장 사랑받은 상품을 한데 모아 특가로 선보이는 ‘2025 끝내주는 세일’을 실시한다고 8일 밝혔다.

이번 행사 ‘파이널 특가’ 테마관에서는 올해 가장 높은 인기를 얻은 베스트 상품들을 선정해 파격 특가에 판매하는 ‘스페셜 오늘의딜’이 진행된다. ▲미닉스의 더 시프트 미니 김치냉장고 ▲매직캔의 히포2 오토실링 올화이트 오브제 에디션 ▲마틸라의 극세사 차렵이불세트 등이 대표적이다. 세일 기간 동안 인테리어 및 라이프스타일에 특화된 오늘의집 라이브도 함께 진행된다.

‘끝판 베스트’ 테마관에서는 올해 가장 인기 있었던 브랜드 및 상품을 모았다. ▲장바구니에 가장 많이 담긴 상품 ▲많은 리뷰가 게재된 상품 ▲재구매율이 높았던 상품 ▲새롭게 떠오른 라이징 상품 등을 합리적인 가격에 구매할 수 있다. 또한 ▲가구 ▲가전·디지털부터 ▲주방 ▲패브릭 ▲생활용품에 이르기까지 각 카테고리의 인기 상품을 모아놓은 ‘카테고리별 베스트’ 코너도 준비했다. 또한 ▲데스커 ▲한샘 ▲AMT ▲테팔 ▲마틸라 ▲아르떼미데 ▲나비엔 매직 등 대표 브랜드가 참여하는 ‘끝판 스페셜 브랜드’ 코너도 마련됐다.

‘해넘해맞’ 테마관에서는 연말 준비와 새해 맞이에 필요한 상품들로 구성됐다. 1주차에는 ‘연말 준비’를 주제로 ▲방한·발열 ▲난방 가전 ▲겨울 패브릭 등 시즌 필수품과 크리스마스 트리·파티용품을 제안한다. 2주차에는 ▲다이어리·플래너 ▲수납·정리 용품 ▲홈트레이닝 아이템 등 ‘새해 준비’ 아이템을 만나볼 수 있다.

고객을 위한 할인 및 행사도 마련했다. 매일 오전 10시마다 금액대별 할인 쿠폰 4종 쿠폰을 선착순으로 발급한다. ▲20만원 이상 구매 시 2만원 ▲10만원 이상 구매 시 1만원 ▲6만원 이상 구매 시 6천원 ▲3만원 이상 구매 시 3천원 장바구니 할인이 적용된다. 이와 함께 오후 3시에는 최대 90% 할인가에 구매 가능한 ‘래플 쿠폰’ 행사도 열린다. 이밖에 세일 기간 동안 상품을 구매한 후 응모한 고객 1천 명에게 선착순으로 최대 3만 포인트를 돌려주는 ‘끝내주는 페이백’ 행사도 진행된다.

오늘의집 관계자는 “한 해 동안 오늘의집에 보내주신 고객들의 성원에 보답하고자 이번 끝내주는 세일을 정성껏 준비했다”고 말했다.