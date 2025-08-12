"첫 자취에 안성맞춤"…오늘의집, 자체 브랜드 ‘기본’ 출시

오늘의집은 이용자의 첫 공간을 위한 자체 브랜드 ‘기본(KIBON)’을 공식 출시한다고 12일 밝혔다.

‘기본’은 생애 첫 독립을 시작하는 이들이 참고할 만한 기본을 고민한 브랜드다. 어떤 종류의 침대를 사야 할지, 어울리는 매트리스는 무엇인지 등 끊임없는 선택의 기로에 놓인 초보 자취생에게 유용한 기본 패키지템을 지향한다. ▲작은 공간도 더 넓게 쓸 수 있도록 고려한 크기와 구조 ▲컬러와 깔끔한 마감 ▲믿을 수 있는 소재 ▲오래 써도 질리지 않는 디자인을 핵심 가치로 삼았다.

데이터 분석에 기반한 상품 기획이 이번 브랜드의 특징이다. 오늘의집의 수많은 고객 리뷰와 실제 공간 데이터를 바탕으로 고객이 공통적으로 원하는 ‘국민 기본템’의 요소를 도출했다. 이를 바탕으로 ▲유행을 타지 않는 베이직한 디자인 ▲믿고 사용할 수 있는 품질 ▲복잡한 유통 과정을 없앤 가격이라는 세 가지 핵심 원칙을 모든 제품에 적용했다. 또한 오늘의집이 직접 ▲소재 선정부터 ▲생산 ▲품질 관리까지 전 과정에 참여했다.

오늘의집 자체 브랜드 '기본'. (사진=오늘의집)

기본은 하나의 패키지처럼 기본의 제품들로 방을 꾸밀 수 있도록 싱글 가구 수요가 가장 높은 가구와 패브릭 2개 카테고리의 18종 상품을 선보인다. 가구를 선택할 때 ▲디자인 ▲기능성 ▲가격 ▲내구성 사이에서 선택과 타협을 반복하는 고객을 위해 ▲기능 ▲디자인 ▲내구성 ▲실용성을 모두 충족시킬 수 있는 상품을 선보인다.

세부 품목으로는 ▲슈퍼싱글과 퀸 사이의 더블사이즈를 포함한 ‘매트리스’ ▲집 구조에 따라 3종(깔판형·하부서랍형·사이드수납형)으로 세분화한 ‘침대 프레임’ ▲수납 기능까지 갖춘 ‘거울’ ▲책상과 식탁뿐만 아니라 다용도로 활용 가능한 ‘테이블’ 등이 있다.

패브릭에서는 ▲‘60수 코튼 침구’ ▲‘알러지케어 침구’ ▲‘완전 방수 매트리스 커버’를 만나볼 수 있다.

오늘의집 관계자는 “기본은 오늘의집 고객이 직접 만든 브랜드라고 해도 과언이 아니다”라며 “앞으로도 고객의 목소리에 귀 기울여 누구나 만족할 수 있는 좋은 품질의 제품을 합리적인 가격에 선보일 것”이라고 말했다.