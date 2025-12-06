[1분건강] 살찌는 아이들 방치하면 병 키운다

소아비만 관리를 위해 가정을 포함해 사회적 관심이 필요하다는 전문가 견해가 나왔다.

인제대학교 일산백병원 이지은 소아청소년과 교수는 대한비만학회 학술지 사설을 통해 부모의 인식과 실제 행동 사이의 간극을 좁히기 위한 국가적·사회적 지원 방안을 제시했다.

연구에 따르면, 국내 부모의 약 90%는 소아비만 관리의 중요성을 인지하고 있었지만, 실천율은 약 60%에 머물러 인식 대비 행동이 부족한 것으로 나타났다. 부모들의 실천을 막는 요인들은 ▲장기적 위험성에 대한 이해 부족 ▲구체적 행동 지침 부재 ▲아이의 저항 우려 ▲전문 상담 및 프로그램 접근성 제한 ▲경제적 부담 등이다.

사진=인제대 일산백병원

이를 개선하려면 정확한 진단 체계, 학교-의료기관 협력 강화, 지역사회 기반 프로그램 확충 등이 요구된다는 것이 이 교수의 설명이다.

이 교수는 “소아비만은 단순히 체중 조절 문제를 넘어 성장기 건강 전반에 영향을 미치는 만성질환”이라며 “부모의 관심만으로 해결하기 어려운 만큼, 가정과 학교, 보건의료체계, 지역사회의 공동 참여가 필수적”이라고 강조했다.

이어 “소아비만은 영양 상담, 운동 지도, 정기 검사 등 장기적인 관리가 필요한데, 이 과정에서 의료 접근성 한계와 경제적 부담이 가장 큰 장벽”이라고 지적했다. 이를 개선하려면 건강보험 적용 범위 확대, 지역사회 프로그램 확립, 학교·의료기관 협력체계 강화 등이 필요하다는 것이다.

관련해 미국은 Medicaid 확대로 취약계층 아동의 의료 접근성이 높아지고 정서적 스트레스 감소, 일부 청소년에게서는 BMI가 개선된 효과가 보고된 바 있다. 아이오와주의 SWITCH 프로그램은 학교 교육·가정 환경·지역사회 활동을 연계해 신체활동과 건강 습관을 동시에 개선한 성공 모델로 꼽힌다.

이지은 교수는 “소아비만은 더 이상 개인의 생활 습관 문제로 볼 수 없다”라며 “조기 발견과 다학제적 개입이 성인기 만성질환 위험을 낮추는 가장 효과적인 방법”이라고 강조했다.