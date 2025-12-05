경찰 "쿠팡 정보 유출 관련 2차 피해 사례 확인 안 돼"

경찰청 국가수사본부는 쿠팡 개인정보 유출 사건과 관련해 현재까지 스미싱·보이스피싱 등 2차 피해로 이어진 정황은 확인되지 않았다고 밝혔다.

국가수사본부는 5일 “쿠팡 개인정보 유출 사건으로 인한 추가 범죄 발생 가능성에 대한 사회적 우려가 확산됨에 따라 전국 단위 사건을 매일 점검하고 있다”며 “현재까지 진행된 중간 점검 결과, 유출 정보가 실제 범죄에 악용된 사례는 발견되지 않았다”고 설명했다.

경찰이 스미싱·보이스피싱과 관련해 전기통신금융사기 통합대응단과 사이버범죄 신고시스템에 접수된 사례를 기준으로 쿠팡 사건 발생일(6월 24일) 전후를 비교한 결과, 유의미한 증가나 감소 추세는 나타나지 않았다.

경찰 로고./뉴스1 ⓒ News1

또 지난 6월 24일부터 이달 4일까지 접수된 전체 2만 2천여 건의 신고 사례를 분석한 결과에서도 배송지 정보나 주문 정보 등 쿠팡에서 유출된 정보 유형이 범죄에 활용된 정황은 포착되지 않았다.

강력범죄 분야에서도 유의미한 연관성은 드러나지 않았다. 같은 기간 발생한 주거침입, 침입강절도, 스토킹 등 총 11만 6천여 건에 대해 침입 방법과 정보 취득 경위 등을 기준으로 전수조사를 벌인 결과, 쿠팡 개인정보 유출 사건과 직접적으로 연관된 사례는 확인되지 않았다는 설명이다.

박성주 국가수사본부장은 “유출된 개인정보가 범죄 생태계로 유입되지 않도록 쿠팡 개인정보의 유통 가능성을 면밀히 점검하고 있다”며 “향후에도 지속적으로 2차 피해 여부를 모니터링해 나가겠다”고 밝혔다.