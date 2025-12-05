사람인, '동네알바' 운영사 라라잡 흡수합병..."시너지 강화"

취업정보 플랫폼 사람인이 단기 아르바이트 매칭 플랫폼 ‘동네알바’를 운영해온 종속회사 라라잡을 흡수합병한다.

사람인은 5일 공시를 통해 100% 종속회사인 라라잡을 흡수합병하기로 결정했다고 밝혔다. 이번 합병은 신주 발행 없이 진행되는 소규모 무증자 방식으로, 합병 비율은 1대 0이다. 합병 계약일은 12월 5일, 합병기일은 2026년 2월 9일이다. 합병 완료 시 라라잡은 소멸하고, 관련 사업은 사람인에 귀속된다.

사람인은 “이번 합병이 재무 및 영업에 유의미한 영향을 미치지는 않을 것”이라면서도 “100% 종속회사를 흡수합병함으로써 플랫폼 운영을 당사 중심으로 일원화하고, 서비스 운영의 효율성과 안정성을 높일 수 있을 것으로 기대한다”고 설명했다.

동네알바 (사진=홈페이지)

라라잡은 단기·시간제 일자리 중개 서비스 ‘동네알바’를 운영해온 회사다. 사람인은 앞서 2023년 라라잡을 인수하며 아르바이트 중개 시장에 본격 진출했다. 당시 사람인은 임직원의 고용을 승계하고, 독립 경영 체제를 유지하는 방식으로 라라잡을 운영해왔다.

2020년 모바일 앱으로 출범한 동네알바는 기존 채용 공고 열람 중심의 구인·구직 서비스와 다른 구조를 채택해왔다. 구직자가 동네알바에 이력, 자격증 등 정보를 등록하면, 해당 지역의 채용 점주가 이를 확인하고 먼저 채용을 제안하는 ‘역제안’ 방식이다. 사용자는 일일이 공고를 검색하지 않아도 지역 기반으로 일자리 제안을 받을 수 있다는 점이 특징이다.

또 안심번호 제공, 유해 업종 채용 공고 차단 등 안전 장치를 마련해 구직자 보호 기능도 강화해왔다. 지역 기반 일자리 매칭과 구직자 보호 기능을 동시에 내세운 서비스 구조는 기존 종합 채용 플랫폼과 차별화 요소로 평가받아 왔다.

이번 흡수합병은 인수 이후 독립 체제로 운영되던 라라잡을 사람인 조직 내로 완전히 편입하는 수순으로 해석된다. 단기 일자리 서비스 운영 주체를 단일화해 플랫폼 간 중복 운영을 줄이고, 데이터·광고 등 핵심 인프라도 통합할 수 있다.

사람인 관계자는 "라라잡을 흡수합병하면서 사람인과 시너지와 성장모멘텀이 더 커질 수 있을 것이라 생각한다"며 "사람인 노하우를 이식해 플랫폼을 더 성장시킬 계획"이라고 말했다.